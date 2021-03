Négy év és több ezer kilométernyi hánykolódás után került vissza gazdájához egy szörfdeszka

Sport

Négy év és több ezer kilométernyi hánykolódás után került vissza ausztrál gazdájához egy szörfdeszka, amely Tasmania partjaitól egészen Queenslandig sodródott, feltehetőleg útba ejtve Új-Zélandot is.



Az óriáshullámok meglovaglására specializálódott Danny Griffiths 2017-ben veszítette el kedvenc deszkáját Tasmania legdélebbi csücskénél - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



A kagylókkal borított szörfdeszkát aztán egy testvérpár találta meg több mint 2700 kilométerrel arrébb, a Queensland északi részén lévő Townsville közelében.



A testvérek néhány évig trófeaként őrizték a deszkát, aztán a szüleik idén ellátogattak Tasmaniába és meséltek a helyieknek a ritka "leletről", amelyet a fiaiak horgászás közben találtak.



"A helyi szörfösök, lévén Tasmania egy nagyon kicsi állam, mind ismerik egymást. Nem sok idő kellett, hogy rájöjjenek, hogy az én deszkámról van szó, és átküldtek nekem néhány fotót, hogy összeálljon a történet" - mondta Griffiths, hozzátéve, hogy a jellegzetes élénkzöld színű, kifejezetten óriáshullámokra szánt deszkát egy kis helyi gyártó készítette.



Edward Doddridge, a Tengeri és Antarktiszi Tanulmányok Intézetének oceanográfusa szerint a kelet-ausztráliai partvonalat érintő nagy áramlat észak-dél irányú, ami azt jelenti, hogy a szörfdeszka biztosan más úton jutott el Queenslandig. "Tasmaniától keletre sodródhatott, majd felfele északra a Csendes-óceánon át és onnan vissza az ausztrál partok irányába" - magyarázta a szakember. Hozzátette: "Új-Zéland tűnik az egyetlen lehetséges útvonalnak, amelyen keresztül eljuthatott Tasmaniától Queenslandig".



Griffiths szerint a deszka "rakétaszerű" kialakításának és hihetetlen strapabíróságának köszönheti, hogy átvészelte a hosszú utat.



"Azt mondták, hogy még mindig sziklaszilárd, sehol egy lyuk vagy bármi sérülés, remélhetőleg még használható. A fiúk most csomagolják és előkészítik a feladásra. Remélhetőleg egy héten belül itt is lesz" - mondta Griffiths.



A szakértők szerint a kagylók segítettek volna feltérképezni, hogy pontosan milyen útvonalat járt be a deszka, ám a testvérpár eltávolította őket.