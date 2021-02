Koronavírus-járvány

Meccsbérlet: ennyit fizetnek a németek a Puskás Arénáért

Bár üzleti titoknak minősítette a Puskás Arénát működtető Nemzeti Sportközpontok (NSK) azt az összeget, amennyit az RB Leipzig, illetve a Borussia Mönchengladbach fizet a 67 ezres (bár ezúttal zárt kapus) stadion egy-egy mérkőzésre történő igénybevételéért, az Index kiderítette, mennyibe került a február 16-ai, illetve 24-ei labdarúgó BL-nyolcaddöntő pályaválasztóinak a pályabérlés.



Az egész hajcihő oka, hogy a német csapatok nem játszhatnak saját stadionjukban angol ellenféllel, mert Németország a koronavírus brit mutánsa miatt nem fogadhat beutazókat a szigetországból, ennek megfelelően labdarúgókat sem.



A Kicker arról írt a hétfői nyomtatott számában, hogy a lipcseieknek felajánlották a Tottenham stadionját is, ám a németek praktikusabb és olcsóbb megoldásnak vélték a budapesti helyszínt. Természetesen pályaválasztóként a Leipzig állja a költségeket, így például a létesítmény bérléséért is ő fizet.



A lap megkereste a klubokat, hogy miért éppen a Puskás Arénára esett a választás.



„Különféle alternatívákat is megvizsgáltunk korábban. Budapest könnyen megközelíthető, az általános infrastruktúra jó, mind a helyszín, mind az utazás és a szállás szempontjából. Emellett a Puskás Arénának tapasztalata is van Bajnokok Ligája-mérkőzések megrendezésében, ez pedig az UEFA számára is fontos volt” – indokolta a döntést a Leipzig az Indexnek.



A Mönchengladbach ügyvezetője, Stephan Schippers pedig ezt válaszolta: „Különböző okok miatt választottuk a budapesti Puskás Arénát. Köszönjük az UEFA-nak és a Magyar Labdarúgó-szövetségnek a támogatást.”



Persze ebből még nem derül ki, hogy mennyit hoz a két nagy presztízsű mérkőzés a 190 milliárd forintért felépült, valóban pazar létesítménynek, Budapestnek és Magyarországnak is.



A 67 000 férőhelyes stadiont működtető Nemzeti Sportközpontok (NSK) a tarifára vonatkozó kérdést nem válaszolták meg, de hozzávetőlegesen például a tavaly szeptember 24-i UEFA Szuperkupa megrendezéséért 211,2 millió forintot fizetett az európai szövetség az NSK-nak.



A lap birtokába jutott információk szerint mindkét meccsen durván 33 millió forint, azaz kicsit több mint 90 000 euró a Puskás Aréna bérleti díja. Plusz természetesen az áfa, azaz a németek alkalmanként mintegy 114 000 eurót utalnak át a stadionbérlésért. Nagyságrendileg ugyanannyit, mint amennyit az MLSZ fizet egy válogatott meccsért.