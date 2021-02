A német hatóságok nem engednek be senkit Angliából - Budapesten tartják a RB Leipzig-Liverpool meccset

A német hatóságok a legrangosabb futballkupa kedvéért sem engednek be senkit az Egyesült Királyságból, úgyhogy a Puskás Aréna ad otthont a kiesées szakasz első meccsének másfél hét múlva.



Az RB Leipzig vasárnap délután hivatalos fórumain jelentette be, hogy a Puskás Arénában fogadja a Liverpoolt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén február 16-án, miután a német hatóságok elutasították a lipcseiek kérését, hogy a koronavírus miatti beutazási korlátozások az Egyesült Királyságból ne vonatkozzanak az angol futballcsapatra.



Mivel a meccset mindenképp le kell játszani, és a halasztás nem jöhetett szóba az amúgy is nagyon sűrű versenynaptár miatt, a semleges helyszín mellett döntöttek a csapatok, ez lett a Puskás Aréna.



Bár elsőre jól hangzik, hogy Budapesten játszik a BL címvédője a három magyar kerettaggal is büszkélkedő német csapattal, olyan nagyon senki ne örüljön: Magyarországon ugyanúgy csak zártkapus meccseket lehet rendezni, mint szinte egész Európában, úgyhogy ezt is csak a tévéből lehet majd követni - írta hvg.hu.

ℹ️ The first leg of our Champions League R16 tie with @LFC will take place at the Puskás Aréna in #Budapest on 16/02/21.



🔴⚪ #RBLeipzig #UCL pic.twitter.com/Ci4ljausfz