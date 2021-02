Sport

Visszavonult Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász

Berki Krisztián olimpiai, háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok tornász bejelentette visszavonulását a magyar szövetség (MATSZ) csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



A 35 éves sportoló az évek óta tartó vállsérülésével indokolta döntését, amelyet tavaly decemberben hozott meg.



Magyar Zoltán, a MATSZ elnöke bejelentette, hogy mostantól Berki tölti be a szövetség tavaly decemberben létrehozott sportigazgatói posztját.



Berki a KSI SE versenyzőjeként 2002-ben nyerte első felnőtt magyar bajnoki aranyérmét, a junior Európa-bajnokságon pedig második lett lólengésben. Addig hat szeren tornázott, de egy bokasérülés miatt lólengés-specialista lett. Első sikereit 2004-ben érte el a felnőtt nemzetközi mezőnyben: Rio de Janeiróban világkupa-versenyt nyert, a ljubljanai Európa-bajnokságon pedig bronzérmes lett. Legutóbb a 2017-es kolozsvári kontinensviadalon állt rajthoz, ahol ezüstérmet szerzett, ám ezt követően megsérült a válla, amit eddig öt alkalommal kellett megoperálni.



Magyar Zoltán és Sivadó János után ő a harmadik magyar tornász, akiről a nemzetközi szövetség tornaelemet nevezett el - 2016-ban - lólengésben.



Berki felidézte, minden vágya az volt, hogy egy versenyen búcsúzhasson el a közönségtől és a pályafutásától, de a válla nem bírja tovább a terhelést.



"Nagyon sokszor elmentünk a maximumig, vagy még azon is túl, hiszen a vállam lassan két éve olyan állapotban van, hogy az orvosok is azt mondták, hogy nem fogom tudni terhelni. A civil életben tökéletesen elvagyok vele, de az élsportra már nem alkalmas. Hosszú időbe telt, hogy ezt elfogadjam" - nyilatkozta.



Berki leszögezte, nincs miért panaszkodnia, nem lehet benne szomorúság, a jövőben pedig más szerepkörben szeretné segíteni a tornasportot. Ennek érdekében tavaly diplomát szerzett a Debreceni Egyetem sportszervezés szakán.



Pályafutása csúcsának a 2012-es londoni olimpiát nevezte, ahol aranyérmet nyert, de megemlítette, hogy a szívéhez legközelebb a 2005-ös debreceni Európa-bajnokság áll. Elárulta, 15 éves korában fogalmazódott meg benne először, hogy olimpiai bajnok akar lenni, de a sajtótájékoztatón felidézte, hogy a 2008-as pekingi, a 2016-os Rio de Janeiró-i, és az idén nyárra halasztott tokiói ötkarikás játékokra sem jutott ki.



Kovács István - aki 1993 óta volt Berki edzője - úgy fogalmazott, versenyzője nagyon nyugodt volt és nagyon fegyelmezetten betartotta az edzői utasításokat, megbízott benne, és amit mondott neki, azt mindig megpróbálta megcsinálni, ez volt a sikerei titka.



Magyar Zoltán elmondta, biztos benne, hogy Berki sportigazgatóként nagyon sokat tud segíteni a szövetségben, és a neve, illetve a hozzáállása nagyot fog lendíteni a magyar tornasporton.

"Abban is biztos vagyok, hogy mindannyiunk számára nagyon előnyös lesz a fiatalsága, a motiváltsága és a tudása. Ez a státusz nagyon összetett. Van egy munkaköri leírása, de már mondtam Krisztiánnak, hogy ennél sokkal többet kell csinálnia" - fogalmazott a MATSZ elnöke.



Berki erre úgy reagált, hogy új pályafutás kezdődik számára, ami talán még több kihívást tartogat, mint a sportolói karrierje, hiszen az összes szakágra rá kell látnia.



"Nagyon várom a közös munkát és a feladatokat, hiszen sokszor elmondtam, hogy szeretnék a sportág közelében maradni. Továbbra is mindent megteszek, hogy a magyar tornasport a megérdemelt helyén legyen" - nyilatkozta.