Az Európai Súlyemelő Szövetség lemondásra szólította fel a nemzetközi szövetség elnökségét

Az EWF-nek a honlapján megjelentetett közleményét megelőzte Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökének hétközi nyilatkozata, amelyben újfent aggodalmának adott hangot az elnökválasztás előtt álló IWF ténykedésével kapcsolatban. A NOB-vezető négy hónapon belül negyedszer rótta meg az IWF elnökségét, legutóbb alapvetően azért, mert a doppingellenes szabályok enyhítéséről határozott, de Bach megint bírálta a szövetség irányításának módját is, annak reformját szorgalmazva.



"Az IWF meg akarja változtatni azokat a szabályokat, amelyek a NOB olimpiai kvalifikációs rendszerének alapját képezik. Ez valóban idegesítő, ráadásul mindez a NOB-bal folytatott mindenféle konzultáció nélkül történt" - jelentette ki Bach, hozzátéve, hogy "világos magyarázatot" kérnek az IWF-től, és a témát már felvették a februári NOB-ülés napirendjére.



Az EWF közleménye szerint az IWF teljes elnökségének távoznia kell, lehetővé téve egy ideiglenes testületnek, hogy a választásokig irányítsa a világ súlyemelését. A kontinentális szövetség az IWF-vezetés szemére vetette, hogy "katasztrofális üzenetet" küldött a világnak, amikor egyoldalúan megváltoztatta a doppingellenes szabályokat, mellőzve a konzultációt a NOB-bal és az IWF tagországaival egyaránt. A módosítások magukban foglalják a több doppingvétséget is elkövető nemzetekre vonatkozó előírások enyhítését és az olimpiai játékok doppingellenes szabályának egyoldalú újrafogalmazását is. Az EWF bírálta az IWF-elnökséget azért is, mert a szervezet március végi választókongresszusát megelőző alapszabály-módosító kongresszust elnapolta, és az új alapdokumentumról dönteni hivatott csúcsfórumot egy hónappal későbbi időpontra tette át.



"Abszolút elfogadhatatlan, hogy az alapszabályról határozó kongresszus előtt legyen választókongresszus" - szögezte le az EWF.



Az IWF saját honlapján közzétett reagálásában "mély aggodalmának" adott hangot a címére érkezett bírálatok miatt, és tagadta, hogy olyan intézkedéseket hozott volna, amelyek sértik a NOB által előírt normákat. A nemzetközi szövetség közleményében azt írta, hogy az olimpiai kvalifikációs rendszer nem változott, ezért nem látta szükségesnek a NOB-val való konzultációt, továbbá hogy a tokiói olimpiai indulástól eltiltott nemzetek változatlanul fel vannak függesztve.



A NOB a súlyemelők számára Tokióra engedélyezett 196-os indulói létszámot a következő olimpiára 120 fősre csökkentette, és a jelenlegi 14-nél néggyel kevesebb súlycsoportot engedélyezett. Thomas Bach szerdai megnyilatkozásában pedig ismét hangsúlyozta: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság "fenntartja a jogot további intézkedések megtételére, és folyamatosan felülvizsgálja a súlyemelés helyét a 2024-es párizsi játékok programjában".