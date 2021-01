Sport

Férfi kézilabda Eb - Elindult a jegyértékesítés

Bíró Szabolcs, a szervezőbizottság vezetője az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. szerdai online sajtótájékoztatóján elmondta, hogy napijegyekkel, családi jegyekkel és bérletekkel is készülnek, első körben pedig a nyitónapi napijegy, a budapesti csoportbérlet, a Budapest Aréna-bérlet és a Final Weekend-bérlet nevű belépők váltak elérhetővé, illetve az élménycsomagok értékesítése is elkezdődött. A nyitónapra - az extra programokkal - már 7900 forinttól lehet normál, 5900 forinttól családi jegyet vásárolni. A budapesti csoportkör bérletének ára 20 900 forinttól indul.



A belépés 3 éves korig és a mozgássérültek számára ingyenes lesz, a 4-18 év közöttiek és a 65 éven felüliek pedig 25 százalékos kedvezményt kapnak. A vásárlásra a watchgamesseemore.com honlapon és az okostelefonos alkalmazásban van lehetőség. Bíró hangsúlyozta, hogy az alkalmazást tekintik legfőbb kommunikációs felületüknek, és a torna ideje alatt "digitális útlevélként" lehet majd használni.



A következő szakaszban lehet majd jegyeket és bérleteket venni a többi magyarországi helyszínre, és a budapesti középdöntőre is.



A decemberi, dániai női Eb-n a mérkőzések ütemezése komoly kritikákat kapott a résztvevő csapatoktól, így az európai szövetség (EHF) ennek újratervezése mellett döntött, és további pihenőnapokat iktatott a jövő januári férfitorna menetrendjébe. A 24 csapatos kontinensviadal 2022. január 13-án kezdődik és 30-án ér véget. Öt helyszínen - Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Kassán és Pozsonyban - 65 mérkőzésre kerül sor a 18 nap alatt.



A nyitómérkőzést az új népligeti csarnokban a magyar válogatott játssza, amely a B csoportban szerepel majd. A szlovákok a kassai F, a horvátok a szegedi C, a németek a pozsonyi D, a szlovénok a debreceni A csoport tagjai lesznek. Amennyiben a csehek kijutnak a tornára, a pozsonyi E csoportba kerülnek.



Az egyik középdöntő-csoportnak Pozsony, a másiknak Budapest ad otthont, majd az elődöntőket, a bronzmérkőzést és a finálét a magyar fővárosban rendezik.



Azok a válogatottak, amelyeknek a csoportkör és a középdöntő között utazniuk kell, most először extra pihenőnapot kapnak. A középdöntő és az elődöntő közötti pihenőnap megmarad, sőt a pozsonyi II. csoportból a legjobb négy közé jutó két együttes további egy szabadnapot kap, vagyis az elődöntős válogatottaknak csak egyszer kell pályára lépniük az elődöntőjüket megelőző három napban.



Bíró Szabolcs hangsúlyozta, az eddigiekhez képest teljesen más jellegű, más típusú Európa-bajnokságot szeretnének szervezni, amely során inkább az élmények vannak a középpontban, nem csak a szigorúan vett sport.

"A kézilabda egy nagyon fontos szelete lesz ennek, de az összes többi élmény és szolgáltatás, reméljük, ugyanannyira. A koncepció lényege, hogy azon túl, hogy mérkőzéseket néz valaki, sokkal többet lát Magyarország gasztronómiájából, rekreációs lehetőségeiből, látványosságaiból. Hangsúlyos szerepet kap a környezettudatos gondolkodás és a szórakozás is" - nyilatkozta.



A napijegyek mellett elérhetőek az úgynevezett hospitality jegyek is, amelyek a legjobb kilátást biztosító helyekkel, catering szolgáltatással és meglepetés ajándékkal várják a szurkolókat.



"Az élménycsomagokkal a szurkoló minden olyan élményt és szórakozási, pihenési és kikapcsolódási lehetőséget megkap, amit a nálunk töltött időszak alatt átélhet. Egyetlen vásárlással megválthatja a programját, ráadásul az applikáció segítségével ezeket a szolgáltatásokat egyszerűen igénybe tudja venni" - mondta Bíró Szabolcs.



Az összetett élménycsomagok, amelyeket a csoportkörre, a középdöntőre és a döntő szakaszra is meg lehet vásárolni, a két vagy három napijegyen és egyedi ajándéktárgyon túl éttermi, múzeumi, koncert- és fürdőbelépőket, valamint díjmentes tömegközlekedési lehetőséget tartalmaznak. A csomagokat egyetlen kattintással meg lehet vásárolni, a különböző szolgáltatásokra külön már nem kell regisztrálni.



A szervezőbizottság vezetője elmondta, hogy az eseményt körülvevő fesztivál keretein belül sajátmárkás termékek és szolgáltatások is elérhetővé válnak.



A magyarországi helyszínek kapcsán Bíró kifejtette, a debreceni Főnix Csarnok komplett "ráncfelvarráson" esik át, Szegeden egy teljesen új aréna épül, Budapesten pedig az új multifunkcionális aréna teljes váza már készen van.



"Nagyon bízunk benne, hogy novemberben birtokba tudjuk venni" - jegyezte meg.



Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke leszögezte, már a szerdán (ma) kezdődő egyiptomi világbajnokságra is úgy utazik ki a magyar válogatott, hogy "az lesz a fejünkben, hogy rakjuk össze a mozaikokat, hogy a 2022-es Európa-bajnokság tényleg jól sikerüljön szakmailag".



Hozzátette, a játékosoknak nem nyomásként, hanem óriási lehetőségként kell megélniük a hazai rendezésű tornát.