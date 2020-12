Sport

Fucsovics Márton: nagyon jó évet zártam

"A 84. helyen kezdtem az évet, és közben voltam 50. is" - értékelt az M1 aktuális csatornának. "Nagyon sokat fejlődtem az új edzőim, Nagy Zoltán és Jancsó Miklós irányításával. Eleinte a szervámat akartuk feljavítani, most már sokkal nagyobb százalékkal ütöm be az első adogatásokat, és a meccseken könnyebben tudom hozni a szervagémjeimet, persze még van hova fejlődni. Magam sem számítottam arra januárban, hogy az Australian Openen megverem Denis Shapovalovot, de az a siker megalapozta az egész év hangulatát. Aztán Melbourne-ben összecsaptam gyerekkori ikonommal, Roger Federerrel, és a harmadik mérkőzésünkön végre sikerült szettet nyernem ellene" - idézte fel ausztráliai élményeit.



Márciusban a magyar válogatott főként Fucsovics remeklésével 3-2-re legyőzte a belgákat a debreceni Davis Kupa-selejtezőben, ezzel bejutott az azóta jövő novemberre elhalasztott döntőbe.



"Fantasztikus hétvége volt, 1-2-vel fordultunk a páros után, és ha Balázs Ati akkor nem nyeri meg az egyéni meccsét, akkor most nem lenne miről beszélni. Mindig szerettem csapatban játszani, és egy álmom vált valóra azzal, hogy ott lehetünk a legjobbak között" - jelentette ki a 28 éves játékos, aki idén nyolcadszor lett Magyarországon a legjobb férfi teniszező.



A pandémia okozta leállás utáni folytatásról elmondta, hogy jólesett New Yorkban öt-hat hónap elteltével újra versenyeznie augusztusban.



"Ki voltam éhezve a játékra, ami látszik az eredményeimen is, nagyon jól szerepeltem Amerikában, kétszer is megvertem Grigor Dimitrovot. Aztán a Roland Garroson már az ötödik helyezett Danyiil Medvegyevet is sikerült legyőznöm, akitől előzőleg háromszor kikaptam. Utána hiába volt szettelőnyöm és adogattam a második szettért Andrej Rubljov ellen, elvesztettem a meccset, ezen azóta is sokat agyalok. Jó lett volna valahogy behúzni azt a mérkőzést, és elmondani, hogy Grand Slam-negyeddöntőt játszottam, de remélem, ez még be fog következni" - fejtette ki.



A célokról szólva a magyar éljátékos elmondta, 2021-ben a top 30-ba szeretne bekerülni, álma pedig a top 10-es tagság.



"Még nem tudjuk, jövőre mennyi versenyre kerül sor, valószínűleg a februárra áttolt Australian Open lesz az első tornám. Melbourne-ben kéthetes karanténnal kezdünk, közben napi öt órát edzhetünk majd, aztán jöhet a verseny" - tette hozzá Fucsovics Márton.