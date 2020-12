Sport

Az a cél, hogy jövőre is Bajnokok Ligája-csoportkörben játsszon a Ferencváros

A Ferencváros az idei után jövőre is szeretne a Bajnokok Ligája csoportkörébe jutni - közölte az az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója az M1 aktuális csatornán pénteken.



"Azt tudjuk, hogy képesek vagyunk eljutni ide, és nyilvánvaló, hogy az a cél, hogy jövőre is Bajnokok Ligája-csoportkörben játsszunk" - mondta Orosz Pál. Hozzátette: tisztában vannak azzal hogy pénzügyileg, sportszakmailag és egyéb szempontokból "nem egy klasszikus Bajnokok Ligája-klub" a Ferencváros, inkább egy Európa-liga klub, de, mint megjegyezte, "természetes, hogy mindig fölé kell célozni".



"Idén is ezt tettük. Ha nem céloztunk volna fölé, hanem azt mondtuk volna, hogy elég az Európa-ligába bekerülni, akkor most nem tudnák erről beszélni" - folytatta.



Arra a kérdésre, hogy az igazolásoknál is ezt a célt veszik-e majd figyelembe, úgy reagált, hogy mindenféleképpen magasra kell tenni a lécet.



"Ha nem tennénk ilyen magasra, akkor teljesen felesleges lenne csinálni. Mert, ha az ember mindig meg lenne elégedve azzal, ami van, akkor még mindig rajzolgatnánk a barlang falát. Mindig szeretnénk egy picit továbblépni" - hangsúlyozta.



Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az európai élcsapatokéval összevetve nagyon nagy a különbség a játékoskeret értékét tekintve. Mint mondta, az FTC-é 28 millió euró környékén van, míg a Juventusé 750 millió, a Barcelonáé pedig 800 millió fölötti.



"Ezt reálisan kell látni. Persze áthidalható egy bizonyos mértékig ez a differencia, de azért kijönnek a különbségek. Nekünk reálisan kell gondolkodnunk, azt kell mondai, hogy a lehető legjobb játékosokat idehozzuk a lehetőségeinkhez képest. De az nem biztos, hogy ugyanaz lesz, mint aki majd a Real Madridhoz fog menni" - mondta.



A jelenlegi játékoskeret megtartását illetőn úgy fogalmazott, hogy konkrét megkeresés egyelőre nem érkezett.



"Az viszont kétségtelen tény, hogy nemzetközi szinten, a Bajnokok Ligájában megmutattuk magunkat, és nyilván felkelti az érdeklődését a szakmának néhány játékos. Ez így van rendjén, teljesen természetes. Nekünk azon kell gondolkodni, hogy ha jön bármelyik játékosunkra egy ajánlat, akkor az olyan legyen, amely miatt érdemes elgondolkodni rajta, hogy elengedjük" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy nekik ilyen esetben pótlásról is kell gondoskodniuk, és még pénznek is kell maradnia, amit be tudnak fektetni utánpótlásba vagy másik játékosba.



"Ez egy folyamat, folyamatosan erősítjük a klubot. A Ferencváros olyan klub, ahonnan van lehetőség továbblépni" - szögezte le.