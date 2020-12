Sport

Újabb nemzetközi díjat kapott a Puskás Aréna

A magyar nemzeti aréna olyan létesítményekkel versenyzett, mint a londoni Tottenham Hotspur Stadion, a moszkvai VTB Aréna vagy a dubaji al-Maktúm Stadion.

Újabb rangos nemzetközi elismerést érdemelt ki a Puskás Aréna: a legszebb sportlétesítmény különdíját nyerte a Prix Versailles építészeti díjkiosztón.



A magyar nemzeti aréna olyan létesítményekkel versenyzett, mint a londoni Tottenham Hotspur Stadion, a moszkvai VTB Aréna vagy a dubaji al-Maktúm Stadion - olvasható a Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. közleményében.



Fürjes Balázs, a Puskás Aréna tervezését, építését és működtetését irányító kormánybiztos a díj kapcsán elmondta: "Az új Puskást magyarok tervezték, magyarok építették, a felépítése három éven át tizenötezer magyar embernek adott munkát, tizenötezer család megélhetését biztosította. Mindannyian büszkék lehetünk erre a teljesítményre - ez a mi nagy, közös sikerünk."



Az arénának nem ez az első nemzetközi elismerése. A szakmai zsűri döntése alapján a közönségtájékoztató, látogatóterelő vizuális jelrendszere kiérdemelte a nemzetközi kreatívszakma Oscarját, a Red Dotot. A létesítményt a Stadium Database szakportál közönségszavazásán pedig a 2019-es Év stadionjának választották, a zsűri voksolásán holtversenyben a második helyen végzett.



Közép-Európa legnagyobb, legkorszerűbb élményarénáját egy éve adták át a Magyarország-Uruguay labdarúgó-mérkőzéssel. Azóta otthont adott az Európai Szuperkupának és az FTC Bajnokok Ligája-mérkőzéseinek.



Fürjes Balázs kiemelte, a 2021-es év is bővelkedni fog a legkülönbözőbb eseményekben:



"Nyáron a foci Eb-n - a koronavírus-világjárványt remélhetőleg már magunk mögött hagyva - meg fog őrülni Budapest, Magyarország, de a lengyelek és az angolok elleni világbajnoki selejtezőt is nagyon sokan várjuk. A világhírű Aerosmithnek köszönhetően dübörög majd a rock 'n' roll, hatalmas érdeklődés fogja övezni az Ez az a nap! keresztény fesztivált, és a tervek szerint rengeteg konferenciát, bankettet, egyéb üzleti rendezvényt is tartanak majd az arénában" - fogalmazott a kormánybiztos.