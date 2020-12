FIFA-gála - Szon Hung Min nyerte a Puskás Ferenc-díjat

A 28 esztendős futballista tavaly decemberben a Burnley ellen saját térfeléről indulva, egy nagyszerű szóló végén szerzett felejthetetlen gólt. A 11 jelölt közül Szon mellett még két uruguayi, Giorgian De Arrascaeta és Luís Suárez szerepelt szűkített hármas listán.



Szon az online interjúban elmondta, az első gondolata, miután átvette a labdát, a passz volt, de mivel nem talált társat, ezért megindult, és végül saját magát is meglepve sikerült góllal befejeznie a szólót. Ezt a találatot a Premier League-ben is az előző idény legszebb góljának választották.

The 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 of the #Puskas Award 2020...



🔥 𝗛𝗘𝗨𝗡𝗚-𝗠𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗡 🔥#FIFAFootballAwards ⚪️ #TheBest pic.twitter.com/3hOpgUSE9h