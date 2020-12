Sport

Komoly anyagi nehézségekkel küzd a tatabányai kézilabdaklub

Továbbra is komoly anyagi nehézségekkel küzd a Grundfos Tatabánya KC férfi kézilabdaklub.



Marosi László klubelnök hétfőn a 24 Óra című megyei napilapnak úgy fogalmazott: az elmúlt időszakban folyamatosan finanszírozási gondokkal küzdött az egyesület, és ezen a mai napig nem tudtak úrrá lenni, nem tudták megnyugtató módon rendezni.



"A felnőtt játékosaink juttatásait nem tudjuk pontosan fizetni. A kialakult helyzetben veszélybe került a csapat - jelenlegi formában történő - működtetése" - nyilatkozta.



A korábbi 171-szeres válogatott kézilabdázó hangsúlyozta: amennyiben a klub anyagi helyzetében nem történik jelentős javulás, drasztikus lépéseket kell tenniük.



"A legfájdalmasabb döntéseket is meg kell hoznunk a játékosok, a szakmai stáb és nem utolsósorban a klub érdekében. Úgy tűnik, ezt a minőségű együttest, amelyből hat játékos is tagja a magyar válogatott keretének, ebben az összeállításban nem tudjuk fenntartani" - mondta.



A Tatabánya - amely 2015 és 2019 között sorozatban ötször volt bajnoki bronzérmes - a mostani idényben koronavírusos megbetegedések miatt mindössze hat bajnoki és négy Európa-liga-mérkőzést tudott lejátszani.