Labdarúgó U21-es Eb - Hollandia, Románia és Németország a magyar csoportban

A tornára a két házigazdán kívül a kilenc selejtezőcsoport győztese, valamint az öt legjobb csoportmásodik jutott ki.

A magyar válogatott Hollandiával, Romániával és Németországgal szerepel majd azonos csoportban a jövő tavaszra halasztott, magyar-szlovén közös rendezésű U21-es labdarúgó Európa-bajnokságon.



Az európai szövetség (UEFA) svájci központjában csütörtökön elkészített sorsoláson az is kiderült, hogy Gera Zoltán szövetségi edző csapata az A csoportban sorrendben a németekkel, a románokkal, majd a hollandokkal találkozik.



"Sokkal könnyebb csoportot nem kaphattunk volna, hiszen csak erős csapatok jutottak ki az Európa-bajnokságra. A legfontosabb, hogy lehetőségként kell látni a szereplést, hogy a legjobb együttesek ellen játszhatunk" - fogalmazott az M1 aktuális csatornán Gera. Hozzátette, a felkészülés során találkoztak már Eb-résztvevő riválisokkal, akik közül az oroszokat legyőzték, a dánokkal döntetlent játszottak.



Az edző szerint nyilvánvaló, hogy nem a magyarok lesznek az esélyesek, főleg a németek és a hollandok ellen.



"A lényeg, hogy élvezzük minden pillanatát az Európa-bajnokságnak. A célunk és álmunk, hogy megéljük a májust" - közölte.



Gera arról is beszélt, hogy a felnőtt válogatott élvez elsőbbséget, mert márciusban világbajnoki selejtező vár az együttesre, de akire nem számít Marco Rossi szövetségi kapitány, azok meghívót kaphatnak az U21-es együttesbe.



Az 1978 óta létező U21-es Európa-bajnokságot jövőre első alkalommal rendezik meg 16 csapattal. A tornára a két házigazdán kívül a kilenc selejtezőcsoport győztese, valamint az öt legjobb csoportmásodik jutott ki.



A csoportmérkőzésekre március 24. és 31. között, az egyenes kieséses szakasz összecsapásaira pedig május 31. és június 6. között kerül majd sor. A négy kvartettből az első és második helyezettek jutnak a negyeddöntőbe.



A magyar válogatott a kispesti Bozsik Arénában, illetve Székesfehérváron játssza majd csoportmérkőzéseit. A többi meccset Szombathelyen és Gyirmóton, illetve Celjében, Mariborban, Koperben és a döntőnek is otthont adó Ljubljanában rendezik.



A sorsolás előtt Aleksander Ceferin, az európai szövetség szlovén elnöke közölte: bízik abban, hogy nézők előtt rendezhetik a mérkőzéseket.



A csoportbeosztás:

A csoport: Magyarország, Németország, Románia, Hollandia

B csoport: Szlovénia, Spanyolország, Csehország, Olaszország

C csoport: Oroszország, Izland, Franciaország, Dánia

D csoport: Portugália, Horvátország, Anglia, Svájc