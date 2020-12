Bajnokok Ligája

Orosz Pál: a Ferencváros méltóképpen képviselte a magyar labdarúgást

Orosz Pál szerint a Ferencváros méltóképpen képviselte a magyar labdarúgást a Bajnokok Ligája csoportküzdelmei során.



Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója az M1 aktuális csatornának adott interjújában emellett arról is beszélt, hatalmas öröm volt, hogy ilyen nagy klubok ellen játszhatott a csapat. Hozzátette, a keddi zárófordulóban a Dinamo Kijev otthonában elszenvedett 1-0-s vereség miatt lehet csak bennük némi hiányérzet, hiszen még ha papíron az ukránok is voltak esélyesebbek, a zöld-fehérek kifejezetten jól játszottak, megvoltak a lehetőségeik és győzelemmel megszerezhették volna az Európa-liga-szereplést érő harmadik helyet a csoportban.



Orosz Pál megjegyezte, a legnagyobb élmény a Juventus elleni idegenbeli összecsapás volt, melyen vezetett a gárda és a 92. percig döntetlenre állt, amikor Alvaro Morata megszerezte a győzelmet a hazaiaknak.



"Ott elhúztuk a saját orrunk előtt a mézes madzagot, de a végén jött a hidegzuhany. Persze hatalmas élmény volt a Dinamo Kijev elleni hazai döntetlen is, ahol kétgólos hátrányból állt fel a csapat" - tette hozzá.



Orosz Pál ezúttal is megjegyezte, hátterét tekintve a Ferencváros továbbra is egy olyan csapat, amely az Európa-liga csoportkörében lehet érdekelt, ugyanakkor hozzátette, hogy "evés közben jön meg az étvágy". Mint mondta, ahhoz azonban, hogy ez elérhető legyen, először meg kell nyerni a magyar bajnokságot.



Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója szerint a Ferencvárost azok után, hogy tavaly az Európa-liga, idén pedig a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelt, újra komolyan veszik, a következő cél pedig az, hogy ahová most visszakerült, ott meg is ragadjon.



A beszélgetésben szóba került, hogy a BL-szereplés után több játékosnak is akadhat majd kérője az átigazolási szezonban. Ezzel kapcsolatban a sportvezető elmondta, ha olyan ajánlat érkezik, amellyel a futballista és a klub is jól járhat, illetve lehetőség van a minőségi pótlásra, akkor el kell gondolkozni, hiszen a labdarúgás manapság már üzlet is.



Orosz Pál megjegyezte, a BL-szereplés az egész magyar futball és a Ferencváros minden szereplőjének a sikere, jelenleg pedig olyan jó a "csillagok állása" a klubnál, hogy ezen az úton kell tovább dolgozniuk.



A zöld-fehérek 25 év szünet után szerepeltek ismét a BL főtábláján, és végül egy pontot szerezve a negyedik helyen végeztek a Juventus, az FC Barcelona és a Dinamo Kijev mögött.