"Állítsad ki azt a feketét" - félbeszakadt a meccs - videó

Félbeszakadt a Paris St. Germain–Basaksehir találkozó a Bajnokok Ligája csoportkörének 6. fordulójában.



A találkozó 14. percében a Basaksehir cserejátékosai reklamáltak a negyedik számú játékvezetőnél, Sebastian Coltescunál. Ő kihívta a vezetőbírót, Oliviu Hategant, majd rámutatott Demba Bára és azt mondta:



"Állítsd ki azt a feketét!"



A román asszisztens a „negru" szót használta, ami a nyelvén feketét jelent, emiatt a Basaksehir segédedzője, Pierre Webo számonkérte őt. Hosszas konzultálás után a csapatok a 23. percben bevonultak az öltözőbe.



Az UEFA arra kérte a csapatot, hogy 22.00-tól folytassák az összecsapást, Coltescut pedig a VAR-szobába küldték.



Ám a csapatok így sem jelentek meg a pályán. A Basaksehir ugyanis addig nem hajlandó folytatni a meccset, amíg Coltescu bármilyen minőségben részt vesz benne.

