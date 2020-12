Szabadidősport

Megnyitott az eplényi síaréna

Megnyitották az első sípályát az eplényi síarénában - közölte a síközpont csütörtökön a közösségi oldalán, ahol a járványügyi szabályok betartásának fontosságára is figyelmeztettek.



A téli sportok kedvelői már két tanulópályát és az 1048 méter hosszú A1-es pályát is használhatják Eplényben, valamint a tanulóliftek mellett működik a négyüléses 757 méter hosszú felvonó is. A pályákon átlagosan 60 centis hóréteg van - tették hozzá.



Hangsúlyozták: a sípályán és a kiszolgáló létesítményeknél is ügyelnek arra, hogy ne alakulhasson ki tömeg. Felügyeletünk alatt átlagosan legalább 20 négyzetméter jut majd egy-egy látogatóra a pályákon, a szabad levegőn.



A síközpont területén több fertőtlenítőpontot is kihelyeztek, és vendégeiktől védőmaszk vagy csősál, illetve kesztyű viselését kérik. Kiemelték: a felvonókon is kötelező a védőeszközök használata.