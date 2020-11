Sport

Babos Tímeáék idén is jelöltek az Év párosa-díjra

A női tenisztornákat szervező WTA idén is jelölte az Év párosa-díjra Babos Tímeát és a francia Kristina Mladenovicot, akik tavaly elnyerték az elismerést.



A magyar játékos honlapja szerint a "címvédő" kettős azért került fel a négy duót felvonultató listára, mert megnyerte idén az Australian Opent és a Roland Garrost is.



Babosék legnagyobb riválisa ezúttal a világranglistát az élen záró Barbora Strycova és Hszieh Szu-vej. A cseh-tajvani kettős 2020-ban döntős volt az Australian Openen, majd veretlen maradt Dubajban, Dohában és Rómában.



Ami a másik két vetélytársat illeti, a kínai Ji-fan Hszü és az amerikai Nicole Melichar diadalmaskodott Adelaide-ben, emellett döntős volt a Cincinnatiből áthelyezett New York-i tornán és a US Openen. A chilei Alexa Guarachi és az amerikai Desirae Krwaczyk pedig a fináléig jutott a Roland Garroson.



Érdekesség, hogy a US Open-bajnok német Laura Siegemund és orosz Vera Zvonarjova nem került fel a listára.



A győzteseket december 8-án hozza nyilvánosságra a WTA.