Sport

Mégis megrendezik a jövő évi gyorskorcsolya-világbajnokságot

A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) úgy döntött, hogy Peking visszalépése ellenére mégis megrendezi a jövő évi gyorskorcsolya-világbajnokságot.



Az ISU múlt pénteken jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt az összes Pekingbe tervezett olimpiai tesztversenyt kivette a naptárból, köztük a február 25. és 28. között esedékes vb-t is.



Az már korábban eldőlt, hogy nem rendezik meg a kínai fővárosban december 10. és 13. között a műkorcsolya Grand Prix-döntőt és a december 18. és 20. közé kiírt rövidpályás világkupaversenyt sem.



Az ISU legfrissebb döntése szerint a gyorskorcsolyázók világbajnoksága és a műkorcsolya Grand Prix-döntő mégsem marad el, de az új helyszínt és az időpontot még keresik.



Az idő a 2022-es pekingi téli olimpia szervezőit is sürgeti, ugyanis a gyorskorcsolya, a műkorcsolya, a curling, a síugrás, az északi kombináció és az alpesi sí teszteseményeit még a 2020/21-es szezonban le kellene bonyolítaniuk.