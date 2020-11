Sport

Milliókat nyert öltözőre és kisbuszra egy nem létező magyar focicsapat

Fel is újították az öltözőt, csak azt nem tudni, hogy miért és kinek, hiszen a gaztenger közepén senki nem használja. 2020.11.18 19:10 ma.hu

Egy nem létező futballcsapat nyert milliókat öltözőre és kisbuszra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Magy községben. 2010-ben a tabella 12. helyén végeztek, azután azonban nyomtalanul eltűnt a klub - tudta meg az ATV Híradó.



Szemét, korhadt padok és gaz: ennyi maradt az egykori magyi focipálya helyén. A településen ugyanis 2010 óta nincs futball. Az egyesület sportolói kiöregedtek, klub vezetője, aki egyben a helyi polgármester, betegsége miatt lemondott. Azóta senki nem rúgja a bőrt. Ennek ellenére az elhanyagolt öltözőre csaknem hétmillió forintot nyert a sportegyesület. Fel is újították az épületet, csak azt nem tudni, hogy miért és kinek, hiszen a gaztenger közepén senki nem használja.



A polgármester Czirják István szerint betegsége után az egyesület korábbi elnöke intézett mindent, ami a focival kapcsolatban felmerült. Kerestük az elnököt, ő azonban nem akart nyilatkozni ugyanis állítása szerint két hónappal ezelőtt lemondott tisztségéről.



A focicsapat nyugalmazott bírója azt mondta az ATV Híradójának, hogy nem foglalkozik már település sportéletével. Szerinte a felújítási ügy kibogozhatatlan gordiuszi csomó.



Közben a sportegyesület 2015-ben ismét sikeresen pályázott: egy mikrobuszt nyertek. A polgármester szerint most ezzel szállítják a helyi gyerekeket különböző sporteseményekre többek között a fővárosba is.