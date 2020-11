Sport

Torna Eb - Már több mint tíz ország visszalépett

A férfiaknál már 14, a nőknél 15 ország lépett vissza a torna Európa-bajnokságtól, amelyet a tervek szerint decemberben a törökországi Mersinben rendeznek. 2020.11.07

A férfiak december 9-13. közöttre tervezett kontinensviadalára az európai szövetség (EG) honlapja szerint 38 ország nevezett, ám azóta Belgium, Ciprus, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Montenegró, Hollandia, Norvégia, Portugália, Oroszország és Svájc is jelezte, hogy mégsem indul.



A nők versenyére - amelynek tervezett időpontja december 17-20. - 37 nemzet nevezett, de időközben Belgium, Fehéroroszország, Ciprus, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Oroszország és Svájc is visszalépett a koronavírus-járvány miatt.



A magyar válogatott mindkét eseményre öt felnőtt és öt junior korosztályú versenyzővel készül.



Farid Qayibov, az EG elnöke közölte: szigorú biztonsági irányelvek és óvintézkedések mellett rendezik meg a kontinensviadalokat, hogy garantálják minden résztvevő egészségét. A szövetség koronavírus-kézikönyve tartalmazza a helyszínen rendelkezésre álló orvosi ellátás, a szűrővizsgálatok, az alapvető megelőzési szabályok és az egyéni felelősség részleteit, valamint a szervezőknek és a résztvevőknek szóló ajánlásokat is.