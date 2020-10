Koronavírus-járvány

Pozitív lett a MNASZ elnökének tesztje, házi karanténban van

Pozitív lett a koronavírustesztje Oláh Gyárfásnak, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnökének. A sportvezetőnek enyhe tünetei vannak és szombat óta házi karanténban van.



A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) off-road bizottságának elnöke, a Motorsport Világtanács (WMSC) üléseinek magyar résztvevője kedden a Facebook-oldalán jelentette be, hogy elkapta a fertőzést, a kontaktkutatás eredménye szerint szinte biztosan családtagtól.



Oláh Gyárfás jelezte, másfél héttel ezelőtt a túraautó-világkupa és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság magyarországi fordulóján, a Hungaroringen negatív teszt birtokában és "a legnagyobb odafigyelés mellett" vett részt, a múlt pénteken elvégzett tesztje viszont pozitív lett.



"Sajnos az idén a fenti előzmények miatt nem tudok részt venni a II. ERC Rally Hungary sajtótájékoztatóján, melyet Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszonnyal és Kovács Ferenccel, Nyíregyháza polgármesterével tartottunk meg az elmúlt két évben, de bízom benne, hogy a versenyen már személyesen ott lehetek, és fogadhatom a magyar versenyzőket, valamint a neves külföldi mezőnyt" - írta a Facebookon a sportvezető. Hozzátette, hogy az elmúlt években szinte minden autósportos eseményen igyekezett ott lenni, de "a vírus mindannyiunkra veszélyt jelent, így most a gyógyulás a fő szempont."



"Magyarország jól védekezik a vírussal szemben, remélem, az én szervezetem is erős, így majd veletek együtt nézhetem a versenyt, és drukkolhatok a zempléni gyorsaságikon a magyaroknak" - fogalmazott Oláh Gyárfás, utalva a jövő hétvégén Nyíregyházán és környékén sorra kerülő rali Európa-bajnoki futamra.