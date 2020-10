Sport

Cselgáncs GS - Budapesten lesz a 2021-es világbajnokság

Tóth László, a magyar szövetség (MJSZ) elnöke a budapesti Grand Slam-verseny vasárnapi zárónapján jelentette be, hogy a magyar főváros rendezi június 3-tól a 2021-re halasztott tokiói ötkarikás játékok legfontosabb kvalifikációs versenyét.



Az MJSZ első embere a GS-tapasztalatokat összegezve úgy vélekedett, hogy a magyar szervezőknek nem 99, hanem 101 százalékosan sikerült betartaniuk a saját maguk által kreált szabályokat.



"Az elején többen nem értették, hogy ha átestek a két hozott PCR-teszten, majd Budapesten is leszűrték őket, akkor miért nem léphetnek ki a buborékból. A görög csapatból ketten elmentek bevásárolni a városba, majd amikor hazaküldtük őket, már az egész dzsúdós család elfogadta a körülményeket. Büszke vagyok arra, hogy a nemzetközi szövetséggel közösen kitalált rendszer olyan jól működött, hogy a 409 résztvevőből csak egy adott pozitív mintát a második itteni teszten" - fejtette ki.



Tóth László közölte, a budapesti lebonyolítás lesz a zsinórmérték a következő nemzetközi versenyeken, sőt már a tokiói olimpia szervezői is jelezték, hogy hasznosítanák a magyarországi tapasztalatokat.



"A csehek a nehézségek ellenére meg akarják rendezni a novemberi Európa-bajnokságot, így oda nem kívánunk beugrani rendezőként. De ha nagyon szorult volna a helyzet, akkor az itt lévő európaiakkal egy kis szünet után meg tudtuk volna csinálni az Eb-t is. A vb-t eredetileg 2022-re kaptuk meg, de a tegnapi miniszteri megerősítés alapján előrehozzuk a rendezést, részben a nemzetközi szövetség kérésére" - fejtette ki.



Ami a magyar válogatott két bronzéremből álló GS-termését illeti, a szövetség elnöke közölte, ahol elvégezték a munkát, ott szépen teljesítettek a versenyzők, ahol viszont a kifogások keresése volt a cél, ott megmutatkozott, hogy a világ élmezőnye eltávolodott ettől a stílustól, és el kell gondolkozniuk azoknak, akik nem akarnak a közös munkában részt venni.



A 60 kilogrammban ötödik Naji Dávid kapcsán Tóth László kiemelte, a magyar dzsúdóban nemigen volt példa arra, hogy egy junior magyar bajnok - aki két koronavírusos fertőzött kiesése nyomán került a keretbe - egy ekkora versenyen elverje a fél világot.



"Karakas Hédi is szenzációs versenyzéssel erősítette meg a helyét a legjobb nyolcban az olimpiai kvalifikációban, Özbas Szofit pedig már nagyon vártuk az új generáció képviseletében, ő megválthatja nekünk a világot. Sipőcz Ricsi vitatott meccsén hibáztak a bírók, amikor leszorításból felállították őt, végtelenül sajnálom, mert egy éremmel odaérhetett volna kvótás helyre" - elemezte a történteket.



A Papp László Sportaréna eddig egyszer, 2017-ben adott otthon cselgáncs-világbajnokságnak.