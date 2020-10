Sport

Bajnokok Ligája - Rebrov bízik a jó kezdésben

Bízik a jó kezdésben Szerhij Rebrov, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője, akinek tanítványai kedd este a Bajnokok Ligájában az FC Barcelona otthonában kezdenek a csoportkörben. 2020.10.19 19:46 MTI

Az ukrán szakember játékosként többször is játszott olyan csapatban, amely legyőzte a katalán sztárcsapatot, ahogyan az MTI kérdésére a mérkőzést megelőző hétfői online sajtótájékoztatón elmondta. Kifejtette, annak a csapatnak a sikere - mint ahogyan minden jó eredmény -, a kemény munkán alapult, ezt pedig a Ferencváros is elvégezte. Hozzátette, fontos, hogy jól kezdjenek, hiszen ez megfelelő lökést adhat a későbbiekre is.



A tréner megjegyezte, várhatóan meg kell próbálkozniuk alkalmazkodni a Barcelona futballjához, hiszen a magyar bajnokcsapat játékosainak többsége még nem rendelkezik sok nemzetközi tapasztalattal, ráadásul idegenben játszanak. Hozzátette, nem tudtak sokat készülni a találkozóra, hiszen a válogatott szünet alatt kilenc futballistát nélkülöztek.



Egy katalán újságíró arról kérdezte Szerhij Rebrovot, örülne-e annak, ha a hatszoros aranylabdás Lionel Messi nem lépne pályára, az ukrán vezetőedző szerint azonban a Barcelonának is szüksége van a jó rajtra, ehhez pedig a legjobbak kellenek. Ugyanakkor ha az argentin klasszis nem játszana, akkor is klasszisok ülnek a kispadon, akik pótolhatják. Hozzáfűzte, ha erről játékosait kérdeznék, valószínűleg azt mondanák, hogy mindenképpen szeretnének a világ legjobbja ellen pályára lépni.



Rebrov megjegyezte, tisztában van azzal, hogy a Barcelona szombaton a Real Madriddal játszik, de ők az Újpestet fogadják a legnagyobb magyar összecsapáson, és véleménye szerint ez a két rangadó egyik csapat keddi kezdőtizenegyét sem befolyásolhatja.



A Ferencváros futballistáit a sajtótájékoztatón a selejtezősorozat legjobbja, Tokmac Nguen képviselte. A norvég támadó elmondta, fantasztikus dolog, hogy a Bajnokok Ligája főtábláján olyan játékosok ellen léphetnek pályára, mint Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi, ennek pedig minden pillanatát szeretnék kiélvezni. A villámgyors játékos éppen a mérkőzés napján ünnepli 27. születésnapját, és az MTI-nek azt mondta, a legszebb ajándék természetesen a győzelem vagy a pontszerzés lenne.



A keddi találkozót zárt kapuk mögött rendezik meg a Camp Nou Stadionban, 21 órától.