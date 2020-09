Labdarúgás

Torghelle Sándor bejelentette visszavonulását

Bejelentette visszavonulását Torghelle Sándor 42-szeres válogatott labdarúgó.



"Összességében nem volt olyan nehéz meghozni ezt a döntést" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornán a csatár. Hozzátette, tavasszal, a koronavírus-járvány miatti kényszerszünetben már megfordult a fejében, hogy abbahagyja profi karrierjét. Sokat gondolkodott, és amikor lejárt a szerződése a másodosztályú Vasasnál, akkor meghozta a döntést, bár voltak még lehetőségei.



Torghelle húsz évvel ezelőtt a Budapest Honvédnál lett profi labdarúgó. A magyar csapatok közül később az MTK-t és a Videotont is erősítette. Külföldön szerepelt az angol Crystal Palace, a görög Panathinaikosz és PAOK Szaloniki, valamint a német Carl Zeiss Jena, FC Augsburg és Fortuna Düsseldorf csapatában is.



A magyar válogatottban 2004 és 2010 között 42 mérkőzésen 11 gólt szerzett. Betalált a brazilok és az argentinok kapujába, Kaiserslauternben pedig az ő duplájával nyerte meg 2-0-ra a magyar csapat a németek elleni barátságos meccset 2004 júniusában.



"Ha valaki azt mondja, hogy ilyen lesz a pályafutásom, azonnal vittem volna egy tollat, és aláírom azt a papírt. Elégedett lehetek, hiszen játszottam külföldön, illetve a válogatottban, és jó eredményeket értem el. Nincs hiányérzetem, bár nagyon sokan kritikusak voltak velem szemben" - mondta.



A csatár felidézte, hogy a németek elleni győztes meccs nagyon sok ajtót kinyitott számára, abból nagyon komolyan tudott profitálni, hiszen nem biztos, hogy csupán NB I-es gólkirályként eljutott volna a Premier League-be.



Torghelle felidézte, a világ egyik legerősebb bajnoksága, az angol élvonal mellett játszhatott a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában, a fanatikus szurkolókról híres görög bajnokságban, és a precizitásról ismert német Bundesligában is.



"Inkább a szép dolgokra emlékezem, mint a negatívumokra, mert olyanok is voltak, de az minden labdarúgó pályafutásában előfordul. Azt lehet mondani, valamit jól csináltam, valamiben kitűntem, valamiért érdekes voltam az emberek számára, nincsen szégyellnivalóm" - összegzett.



A 38 éves labdarúgó leszögezte, mindenképpen a sportágban akar maradni. "Hogy melyik irányban, az még kérdőjel számomra" - tette hozzá.



Mint kifejtette, az utánpótlás mellett a felnőtt labdarúgás is érdekes számára, ott is meg akarja méretni magát. Négy és fél évvel ezelőtt kezdte az edzői licencek megszerzését, és már C-, B- és A-diplomával is rendelkezik.



"Tudatosan próbáltam felépíteni magamat, de még nagyon sokat kell még tanulnom, hogy jó szakember legyek. A papír megvan, most jön a munka érdemi része" - vélekedett.