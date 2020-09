Európai Szuperkupa

MLSZ: a szurkolók fegyelmezetten viselkedtek

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szóvivője szerint a szurkolók fegyelmezetten viselkedtek a Puskás Arénában az európai Szuperkupa-mérkőzésen, ezért az esemény rendben lezajlott.



"A szurkolók megértették, elfogadták, és alkalmazták a szigorú előírásokat, fegyelmezetten viselkedtek a beléptetés során és a mérkőzés ideje alatt is. Rendben lezajlott a rendezvény, és mindenki nagyszerű élményekkel távozott az arénából" - mondta Sipos Jenő szombaton az M1 aktuális csatornán.



A koronavírus-járvány európai kitörése - március közepe - óta ez volt az első olyan mérkőzés a kontinentális szövetség (UEFA) versenyrendszerében, amelyet nézők előtt rendeztek meg. A találkozón 20 ezer szurkoló lehetett volna jelen, ami a létesítmény befogadóképességének 30 százaléka. Mindkét csapat részére három-három ezer jegyet biztosított az UEFA, a fennmaradó belépők megvásárlásának lehetőségét pedig több tízezer igénylő között sorsolta ki. A Sevilla 2500 jegyet visszamondott, és bejelentette, hogy csak 500 szurkolója kíséri el Budapestre, míg a Bayern részéről 2100 drukker érkezett a meccsre. Az összecsapást végül nagyjából 15 500 néző látta a helyszínen.



Sipos Jenő elmondta, a Szuperkupa-mérkőzés lebonyolítása maximális rendben zajlott a csapatok részéről is. A német és a spanyol együttes képviselői elmondták, nagyon örültek, hogy végre újra nézők előtt játszhattak, ráadásul a magyar és a külföldi szurkolók is elégedetten távoztak.



"Az előzetesen meghatározott biztonsági intézkedések lehetnek a sarokpontjai annak, hogyan lehet a mérkőzésekre visszaengedni a nézőket a későbbiekben. Az UEFA hamarosan értékeli a tapasztalatokat, és ezt követően hozhatja meg az intézkedéseket" - magyarázta a szóvivő.



A dpa német hírügynökség pénteken meg nem nevezett UEFA-forrásra hivatkozva azt írta, az európai szövetség sikeresnek ítélte a budapesti rendezést, és akár jövő csütörtökön, a Bajnokok Ligája csoportkörének sorsolásakor megszülethet a döntés arról, hogy a BL-ben, az Európa-ligában, valamint az Európa-bajnoki pótselejtezőkön és a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken hogyan és miként lehetnek jelen nézők.



"Az UEFA minden esetben figyelembe veszi az adott ország járványügyi helyzetét, a hatóságok és a kormány ajánlásait, és nem megy szembe az adott ország rendelkezéseivel" - hangsúlyozta Sipos Jenő.



Hozzáfűzte, a Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójában sorra kerülő keddi Ferencváros-Molde visszavágót valószínűleg mindez nem érinti, mert nem valószínű, hogy az UEFA addigra döntést hoz a kérdésben.



A Szuperkupa-trófeát a BL-győztes Bayern München hódítottan el, miután hosszabbítás után 2-1-re legyőzte az Európa-liga-címvédő Sevillát.