Újabb négy évig Schmidt Gábor a kajak-kenu szövetség elnöke

Újabb négy évig Schmidt Gábor vezetheti elnökként a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget (MKKSZ) - döntöttek a küldöttek a sportszervezet pénteken megtartott őszi, egyben tisztújító közgyűlésén.



A sportvezető, aki egyedüli jelölt volt a posztra, a 139 lehetséges szavazatból 130-at kapott.



Schmidt Gábor, a szervezet korábbi főtitkára 2016 óta az MKKSZ elnöke.



"Örülök, hogy a sportág értékelte annak a csapatnak a munkáját, amely eddig is irányította a szövetséget, és így tovább dolgozhatunk. Bízom abban, hogy Tokióban is eredményesek tudunk lenni" - mondta megválasztása után a régi-új elnök, aki kiemelte, büszke arra, hogy a sportág a tavaszi járvány alatt egy pillanatra sem állt le, majd a vészhelyzet elmúltával is sok gyerek választotta sportágául a kajak-kenut.



A regionális működésért felelős alelnök Weisz Róbert (134), a gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök Kárai Péter (135), a fejlesztési alelnök Apáthy Endre (136) lett - valamennyien egyedül pályáztak a tisztségre.



A 15 fős elnökség összetételében mindössze annyi változás történt, hogy Bácskai János nem pályázott - ő a felügyelő bizottságban folytatja a munkát -, a helyére Doma Gergőt (113) választották meg, illetve a sportolói bizottság elnökeként Medveczky Erika (136) most már hivatalosan is a testület tagja lett. Az elnökségbe ismét bekerült Faludy András (136), Petrovics Kálmán (136), Benkő Zoltán (123), Horváth Gábor (102), Sztanity László (135), Kammerer Zoltán (91), Csabai Edvin (135), Nyergesné Farkas Gabriella (134) és Kálmán Tibor (135). A közgyűlés elnöki pozíciójában megerősítették Baráth Etelét (136), a szövetség korábbi elnökét is.



A közgyűlés megkezdése előtt Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szólt néhány szót a jelenlévőkhöz, és hangsúlyozta, "föl sem merül, hogy ne legyen jövőre olimpia Tokióban".

"Ennek objektív okai vannak, például az, hogy az ötkarikás játékok 11 ezer sportolójának háromnegyede életében csak egy olimpián vesz részt. A játékok eltolásának nincs realitása" - fogalmazott Kulcsár Krisztián, aki kiemelte, fontos, hogy ez a bizonyosság minden magyar versenyző fejében is ott legyen.



A közgyűlés az Arany Érdemérem életműdíj átadásával folytatódott, ezt két kiváló edző, Sári Nándor és Ludasi Róbert kapta meg, az indoklás szerint előbbi négy évtizedes, utóbbi több évtizedes rendkívül sikeres munkájáért. A két szakember közül Ludasi nem tudott megjelenni az eseményen, ő később veszi át a díjat.



A tagság ezután egyhangúlag jóváhagyta a 2019-es évről készített beszámolókat, valamint az idei pénzügyi tervet. Erre azért volt szükség, mert a járványhelyzet miatt a sportág tavaszi közgyűlését nem tudták megtartani, így azokat az idei vonatkozó kormányrendelet szerint korábban a közgyűlés helyett az elnökség tárgyalta meg és fogadta el.



A sportági stratégia időszaki végrehajtása kapcsán Baráth Etele, az illetékes bizottság elnöke emlékeztetett rá, hogy a 2012-ben kidolgozott stratégia során három fontos szempontot rögzítettek, egyrészt hogy az MKKSZ alapvetően egy versenysport szövetség, ezért elsődleges az eredményesség, emellett hangsúlyos az egészséges életmódra nevelés, valamint a víz, a környezet és természet védelme is.



Schmidt Gábor elnök mindezt azzal egészítette ki, hogy a 2012-es stratégia véleménye szerint ma is vállalható, és hozzájárult ahhoz, hogy a sportág tovább tud erősödni. Hangsúlyozta, hogy "erős csapat állt össze a szövetségben, és ez minden erőt megad a további célok megvalósításához".



"Példaértékű az a fejlesztés, ami a sportágban végbement, az összes vízitelep megújult, emellett új létesítmények is létrejöttek, új tehetségmenedzselési rendszert alakítottunk ki, ugyanakkor jelentős informatikai fejlesztés zajlott le, a gazdálkodás pedig példamutató" - sorolta az elnök az elmúlt négy év eredményeit, majd megköszönte az elnökség, illetve a szövetség dolgozóinak munkáját.



Kijelentéseit Kárai Péter gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök is megerősítette. Többek között elmondta, hogy a szövetség az idei első nyolc hónapot 340 millió plusszal zárta, és a tavalyihoz képest több mint négyszeresére megemelt tartaléknak eddig még a 39 százalékát sem költötték el.



"Komoly nagyságrendje van az állami támogatásoknak, remélem, sikerül bebizonyítani, hogy megszolgáltuk ezt. Racionális és gondos gazdálkodás folyik a szövetségben, amelyre olyan szemlélet jellemző, amelyet még az üzleti szférában is meg lehetne irigyelni" - állapította meg szóban tett kiegészítésében Kárai Péter.