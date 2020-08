Sport

Az FC Barcelona bejelentette a sportigazgató Éric Abidal távozását

Távozik posztjáról Éric Abidal, az FC Barcelona labdarúgócsapatának sportigazgatója.



A katalán klub honlapjának szűkszavú keddi közleménye szerint a felek megállapodtak egymással a köztük lévő szerződés felbontásáról.



A 67-szeres, világbajnoki ezüstérmes francia válogatott Abidal 2007 és 2013 között volt a Barcelona játékosa - 15 trófeát, közte két Bajnokok Ligája-serleget nyert -, majd betegsége miatt távozni kényszerült, szervátültetésen is átesett. Később felépült és játszott még az AS Monacóban, valamint az Olimpiakoszban is. Barcelonába 2018 júniusában sportigazgatóként tért vissza.



A spanyol lapok a katalán együttes pénteki BL-búcsúját követően arról írtak - a gárda a lisszaboni negyeddöntőben 8-2-re kapott ki a Bayern Münchentől -, hogy Enrique Sétien vezetőedző mellett a 40 éves Abidalnak sem lehet maradása a klubnál. Sétien menesztését Josep Maria Bartomeu klubelnök már egy vasárnapi rádióinterjúban megerősítette, majd az a vezetőség hétfői megbeszélését követően hivatalossá vált.