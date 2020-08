Autósport

Miskolc-rali - Százhetven autó, köztük több mint húsz R5-ös

Mindig nagy örömmel tér vissza a mezőny Miskolcra, ahol az elmúlt években színvonalas szervizparkot alakítottak ki a Diósgyőri VTK stadionjánál. 2020.08.14 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Százhetven versenyautó, köztük több mint húsz R5-ös száll harcba a győzelemért és a helyezésekért a szombaton sorra kerülő Miskolc-ralin, az országos bajnokság idei második futamán.



A pénteki sajtótájékoztatón Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke azt mondta, mindig nagy örömmel tér vissza a mezőny Miskolcra, ahol az elmúlt években színvonalas szervizparkot alakítottak ki a Diósgyőri VTK stadionjánál.



"Különleges ez az év sok szempontból, elég, ha csak arra gondolunk, hogy nem ilyenkor szoktunk itt versenyezni, de az látható, hogy a rali népszerűsége töretlen" - mondta az MNASZ elnöke, és hozzátette, mindez a versenyzők, a csapatok és a rendező rugalmassága nélkül nem jöhetett volna létre.



"Érdekesség, hogy ezen a hétvégén Európa-bajnoki futamot bonyolítanak le Lettországban, de Miskolcon több R5-ös autót láthatnak a nézők, mint Liepajában" - hangsúlyozta Oláh Gyárfás, majd kiemelte: a magyar bajnokság legjobbjai, amint azt tavaly Nyíregyházán is láthatták az érdeklődők, az Eb-n is az első öt között tudnak végezni.



Adamovics Márk főszervező jelezte, a bajnokság kiélezett - ahogyan az első futam, a Salgó-rali is bizonyította -, így a miskolci gyorsaságikon is látványos és nagy küzdelem várható. Ennek jó felvezetése lesz szerinte a péntek (ma) este sorra kerülő prológ a miskolci salakmotoros pályán.



"Az útvonalunk majdnem teljesen ugyanaz, mint tavaly, a nézők számára természetesen vannak korlátozások, de ők pontosan tudják, hogy melyek azok a helyek, amelyek nem látogathatók" - mondta a főszervező.



A tavalyi, nyíregyházi Eb-futamon győztes, és az idénynyitó Salgó-ralit is megnyerő Turán Frigyes arra számít, hogy nagy csata lesz a tizedmásodpercekért Miskolcon és környékén.



"Nekünk legfeljebb lélektani előnyünk lehet a legutóbbi győzelmünkből adódóan, de biztos vagyok abban, hogy a küzdelem lehetősége mindenkit motivál. Ugyanakkor a gumik megválasztása a szeszélyesnek tűnő időjárás miatt nem lesz könnyű feladat" - nyilatkozta a Shell Helix Ultra csapatának versenyzője.



A címvédő Vincze Ferenc szerint akár négyen-hatan is esélyesek lehetnek a sikerre, az időjárásnak pedig nagy szerepe lesz szombaton.



"A pályabejáráson odatettük magunkat, már csak a versenyen kell" - nyilatkozta Vincze, hozzátéve, hogy a változékony időjárási körülmények nehezítést jelenthetnek, ezért annak örülne, ha vagy végig száraz, vagy végig vizes aszfalton tudnának versenyezni.



A 2018-as bajnok Hadik András, a DVTK autósport-szakosztályának pilótája bizakodva várja a hazai versenyét, ugyanakkor tudja, hogy minden ellenfele jól ismeri a pályákat, mert ezeken évek óta versenyez a mezőny.



"Miskolc az egyik fellegvára a hazai autósportnak és ralinak, sok a szurkolónk itt, ez pedig különösen motivál minket" - mondta Hadik.



A Miskolc-ralin 12 gyorsasági szakasz és több mint 130 kilométer versenytáv vár a mezőnyre.