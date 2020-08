Labdarúgás

Magyarországon is lehetnek európai kupaselejtezők

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) felajánlotta segítségét az európai szövetségnek (UEFA) azért, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt is zökkenőmentesen tudják lebonyolítani a nemzetközi kupasorozatok selejtezőit. 2020.08.06 23:30 MTI

Az UEFA csütörtökön négy országnak, Magyarországnak, Lengyelországnak, Görögországnak és Ciprusnak is köszönetet mondott azért, hogy felajánlották stadionjaikat semleges helyszínnek, amelyet a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában használhatnának.



Az MLSZ közleményéből kiderül, az UEFA tájékoztatta a nemzeti szövetségek vezetőit a klubsorozatok 2020/21-es selejtezőinek új rendezési szabályairól. Semleges helyszíneken is lehet összecsapásokat rendezni, amennyiben a két ország koronavírusra vonatkozó utazási és karantén-előírásai nem teszik lehetővé az érintett hazai klub mérkőzésrendezését.



Az európai szövetség a szeptemberi válogatott meccsekkel kapcsolatos kihívásokat is megvitatta. Az UEFA és a nemzeti válogatottak szoros együttműködése szükséges ahhoz, hogy ezeket a találkozókat az eredeti helyszíneken lehessen lejátszani, ám egyelőre a semleges pályás megoldás sem zárható ki.



Az már korábban eldőlt, hogy lesz Magyarországon más európai kupamérkőzés is, ugyanis szeptember 24-én a Puskás Arénában rendezik meg az európai Szuperkupáért kiírt összecsapást.