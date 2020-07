Sport

Online sakktorna - Lékó vereséggel zárt és tizedik lett

Lékó Péter vereséggel zárt és utolsó lett azon a tízfős online sakktornán, amely a negyedik állomása a világbajnok norvég Magnus Carlsen által útnak indított, egymillió dollár összdíjazású sorozatnak.



A Chess24 szakportál beszámolója szerint a 15 perces alapjátékidejű partikkal zajló, 150 ezer dollár összdíjazású Legends of Chess elnevezésű viadal szerdai utolsó, kilencedik fordulójában a magyar nagymester a kínai Ting Li-zsennel találkozott, és miután az első partit sötéttel elvesztette, háromszor is döntetlenre végzett riválisával.



Lékó a múlt keddi nyitókörben a ráadáspartit nyerve 3-2-re legyőzte az ukrán Vaszil Ivancsukot, majd három 2,5-1,5-es vereség következett: szerdán az orosz Peter Szvidlertől, csütörtökön Carlsentől, pénteken pedig a korábbi világbajnok orosz Vlagyimir Kramnyiktól kapott ki, mielőtt szombaton armageddonban legyőzte az ugyancsak volt világbajnok indiai Viswanathan Anandot. Ezt követően vasárnap vereséget szenvedett a holland Anish Giritől, majd hétfőn az orosz Jan Nyepomnyascsijjal, kedden pedig az izraeli Boris Gelfanddal szemben maradt alul az úgynevezett armageddonban.(A ráadásjátszmában világosnak öt, sötétnek négy perc áll a rendelkezésére, de utóbbinak döntetlen is elég a sikerhez.)



A magyar sakkozó teljesítménye a tizedik helyre volt elég, győzött a 25 pontot gyűjtő Carlsen.



