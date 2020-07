Tragédia

Meghalt Borsos Olivér, aki Rogán-Gaál Cecília lakodalma után szenvedett súlyos balesetet

Facebook-oldalán jelentette be a Magyar Teniszszövetség, hogy elhunyt Borsos Olivér teniszedző.



"Egy kiváló teniszező és szakember távozott közülünk. Olivér mindig korosztálya élvonalába tartozott, a korosztályos válogatott keretének is tagja volt, majd ezen tudását is kamatoztatva dolgozott edzőként és pszichológusként a legjobb hazai játékosok mellett - írták.



A sajnálatos hírt a sportoló édesapja, Borsos Attila megerősítette a Nemzeti Sportnak.



A sportoló – aki korábban teniszezett, később sportpszichológusként dolgozott az érdi női kézilabdázók mellett és szintén tagja volt Balázs Attila stábjának – a 24.hu értesülései szerint Rogán-Gaál Cecília és Szendrei Dániel hétvégi lakodalma után szenvedett súlyos balesetet. A teniszedző az erkélyen akart bemászni első emeleti hotelszobájába, de megcsúszott, leesett, koponya és gerincsérüléseket szenvedett. Borsos Olivér édesapja, a korábbi 182-szeres válogatott kézilabdázó, Borsos Attila a baleset után arról tájékoztatta az nso-t, hogy fia súlyos, életveszélyes állapotban van, és az életéért küzd.