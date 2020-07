Koronavírus-járvány

La Liga - Az idény végéig biztosan nem mehetnek nézők a stadionokba

Az öt legnagyobb európai bajnokság közül egyikben sem volt lehetőség a kényszerszünet utáni újraindulás óta arra, hogy a nézők látogathassák a meccseket. 2020.07.03 02:29 MTI

Irene Lozano sportállamtitkár és Javier Tebas, a La Liga elnöke szerint biztosan nem engednek be nézőket a stadionokba a spanyol labdarúgó-bajnokság mostani szezonjának végéig, hogy ezzel is csökkentsék a koronavírus terjedésének kockázatát.



Tebas az elmúlt hónapban arról beszélt, hogy a közönség akkor térhet majd vissza a létesítményekbe, amikor ennek nem lesz biztonsági kockázata. Most azonban a sportállamtitkár - aki korábban többször kijelentette, hogy az idénynek zárt kapuk mögött kell befejeződnie - határozottan állást foglalt a nézők nélküli meccsek rendezése mellett.



"A legbiztonságosabb az, ha szurkolók jelenléte nélkül bonyolítjuk le a szezon hátralévő részét" - mondta Irene Lozano, hangsúlyozva, hogy a futball jelentős tömegeket mozgat meg, és nem hasonlítható például egy színházi előadáshoz. "Egy zárt kapus mérkőzésen 250 ember van jelen, viszont ha egy stadionnak csak az egyharmadnyi kapacitását nézzük, akkor is 30 ezer emberről beszélünk".



Az öt legnagyobb európai bajnokság közül egyikben sem volt lehetőség a kényszerszünet utáni újraindulás óta arra, hogy a nézők látogathassák a meccseket, ugyanakkor más országokban, mint például Szerbia, Bulgária, vagy Dánia, valamilyen mértékben csökkentettek ezen a korlátozáson és a szurkolók ott lehetnek a stadionokban.



"Jelenleg a La Liga nem tervez azzal, hogy a közönség visszatérhessen a létesítményekbe, mert az arénákon belül és kívül összegyűlő drukkerek nagy probléma forrásai lehetnek. Ha nem vagyunk elég óvatosak, az ilyesmi kirobbanthatja a járvány második hullámát" - jelentette ki Javier Tebas.



Az élvonalbeli és a másodosztályú bajnokságból egyformán öt forduló van még hátra Spanyolországban.