Gyász

Jövő csütörtökön búcsúztatják Kárpáti Györgyöt

Jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra a múlt szerdán elhunyt Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót, a Nemzet Sportolóját. 2020.06.23 16:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapjának beszámolója szerint 14.15 órától a Farkasréti temető Makovecz-termében vesznek végső búcsút a 84 évet élt sportembertől, akit a MOB is saját halottjának tekint. A temetés nyilvános, de a család kérésére a sírnál fotó és filmfelvétel nem készíthető.



Az 1952-es helsinki olimpián 17 évesen akasztották Kárpáti György nyakába az aranyérmet, ezzel lett minden idők legfiatalabb vízilabdázó olimpiai bajnoka. Második aranyérmét az 1956-os melbourne-i olimpián szerezte. Az 1960-as római olimpián bronzérmet szerzett, de az 1964-es tokiói tornán megnyerte harmadik olimpiai aranyérmét.



A három ötkarikás elsőség mellett háromszoros Európa-bajnok is a válogatott 1954-es, 1958-as és 1962-es diadalának részeseként. A nemzeti csapatban 1969-ig 162 mérkőzésen szerepelt. A Ferencvárossal ötszörös magyar bajnok és kupagyőztes, a klub örökös bajnoka.



Visszavonulása után 1970 és 1980 között Gyarmati Dezső szövetségi kapitány mellett a válogatott edzőjeként dolgozott, részese volt a csapat 1976-os montreali olimpián elért elsőségének. 1982-ben az egyesült államokbeli Fort Lauderdale-ben beválasztották a sportág halhatatlanjai, az International Swimming Hall of Fame tagjai közé. Melbourne és Budapest díszpolgára volt, 1994-től tagja, majd 2011-től elnöke volt a Halhatatlanok Klubjának. 2013-ban a Nemzet Sportolójává választották.