Koronavírus-járvány

Az UEFA-nak konkrét terve van a labdarúgószezon befejezésére

"A helyzet rendkívüli, és nem fogunk úgy tenni, mintha nem az lenne" - mondta a beIN Sports televíziónak a szlovén sportvezető.



Ceferin megerősítette, hogy a koronavírus-járvány kapcsán kialakult kényszerszünet miatt módosítani fogják a Financial Fair Play elnevezésű szigorú pénzügyi szabályrendszerüket.



"Fontosnak tartjuk, hogy változtassunk rajta, mert a helyzet a klubok számára sem könnyű, és mindannyian egy csónakban evezünk" - mondta, ám konkrétumokat egyelőre nem közölt.



Ceferin ismét leszögezte, hogy az UEFA-nak szándékában áll befejezni a jelenlegi idényt, és ha a közegészségügyi helyzet nem romlik augusztusig, akkor ez megvalósítható lesz.



"Konkrét tervünk van az európai szezon befejezésére, és azt hiszem, hogy a nemzeti ligák többsége, legalább nyolcvan százaléka is a pályán fogja befejezi az idényt" - magyarázta.



Hozzáfűzte, az UEFA végrehajtó bizottsága fogja megerősíteni a módosított versenynaptár dátumait, majd úgy vélekedett: jelen állás szerint a történtek nem lesznek különösebb hatással a következő szezon ütemtervére.



"A naptárunk nagyon sűrű, nincs sok helyünk a változtatásokra, de véleményem szerint erre nem is lesz szükség" - hangsúlyozta.



Az elnök hangsúlyozta: az eredeti terveknek megfelelően 12 városban szeretnék megrendezni az idénről 2021-re halasztott Európa-bajnokságot.



"Az érintett városok közül kilencben minden szabályozott, háromban akad némi probléma ugyan, velük folytatjuk az egyeztetéseket. Elvileg 12 városban rendezünk, de ha erre nem lesz lehetőségünk, akkor készen állunk, hogy tíz, kilenc vagy nyolc városban legyenek mérkőzések" - közölte.



A házigazdák közül néhány város, így Bilbao is, a közelmúltban kétségeit fogalmazta meg a 2021-es Eb-rendezés kapcsán. A 12 város között szerepel Budapest, ahol a tavaly átadott Puskás Arénában három csoportmérkőzésre és egy nyolcaddöntőre kerül sor.



Az UEFA-elnöke egyben kifejezte örömét a Bundesliga hét végi újraindítása kapcsán is.



"Az emberek depressziósak lettek a bezártságtól és a sok bizonytalanságtól, de a futballtól pozitív energiát kapnak, ami visszahozza majd a megszokott életüket. Könnyebb otthon lenni, ha közben sportot nézhet az ember" - mondta. Hozzátette: bíznak a németekben, akik megbízhatóan és lelkiismeretesen készültek fel az újrakezdésre, és minden bizonnyal hasonlóan körültekintően járnak el majd el a folytatásban is.