Koronavírus-járvány

Egyelőre céltalanul edzenek úszóink

Az edzők szerint a közeljövő legfontosabb kérdése, hogy lássák, milyen versenyen és mikor mérettethetik meg magukat a sportolók. 2020.04.28 04:30 MTI

A koronavírus-járvány miatt március 16-a óta kényszerpihenőt tartottak, hétfőn azonban - szigorú szabályok betartása mellett - újrakezdhették az edzéseket a legjobb magyar úszók.



Az edzők szerint a közeljövő legfontosabb kérdése, hogy lássák, milyen versenyen és mikor mérettethetik meg magukat a sportolók.



Turi György, a Kőbánya SC vezetője az MTI-nek elmondta, óriási öröm volt újra együtt edzeniük, a mostani kihagyás pedig leginkább egy erősebb nyári szünetnek felel meg, melyben az elmúlt években nem volt nagyon részük a legjobbaknak. A szakember megjegyezte, ez talán rá is fért a versenyzőkre és szerencsére nem történt "visszafordíthatatlan" dolog. Megjegyezte, egyelőre nincs elképzelésük arról, mire is készülnek pontosan, véleménye szerint legkorábban talán decemberben lehetne megrendezi az országos bajnokságot.



Selmeci Attila, többek között a világbajnok és világcsúcstartó Milák Kristóf edzője arról beszélt, klubjuknak, a Budapesti Honvéd SE-nek köszönhetően naponta kétszer tornatermi foglalkozásokat tudtak tartani, de a versenyzőkön az utóbbi időben már a motiváltság hiányának jelei kezdtek megmutatkozni.



"Ők úszók és nem testépítőnek készülnek" - ahogy Selmeci fogalmazott.



A szakember kiemelte, az első edzésen nyilvánvalóvá vált, hogy a versenyzők mozgása kicsit még darabos, és akármennyire is profik, egyelőre még küszködnek. Megjegyezte, a következő három hétben könnyedebb, technikai edzések lesznek annak érdekében, hogy a vízérzék visszajöjjön és ezt követően lehet fokozatosan adagolni a terhelést. Hozzátette ugyanakkor, hogy Milák például fizikálisan kitűnő állapotban van, egyetlen gramm fölösleg sincs rajta, nem múltak el nyomtalanul a tornatermi edzések, de természetesen az úszást tekintve azért vannak veszteségei. Selmeci Attila kiemelte, jobb helyzetben vannak, mint egy nyári leállás után, azonban nagyon fontos, hogy legyen a versenyzők előtt egy cél, ami tartja bennük a lelket, ezért bízik benne, hogy augusztusban megtartják a budapesti Európa-bajnokságot.



A szintén világbajnok Kapás Boglárkát felkészítő Virth Balázs elmondta, annyival jobb a mostani helyzet a nyári leállással ellentétben, hogy most nem a nulláról kell elkezdeniük a munkát. Hozzátette, a következő három-négy hétben fokozatosan növeli majd terhelést és gyűjtik a métereket, valamint a nyár végéig várnak arra, hogy eldőljön, milyen versenyen és mikor indulhatnak. Kijelentette, ha ez nincs meg szeptemberig, akkor "házon belüli" tesztekkel próbálják majd pótolni a viadalokat, ugyanis minden versenyzőnek szüksége van egy célra.