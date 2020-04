Koronavírus

Hosszú Katinka: jó ez az időszak a lenyugvásra és a pihenésre

Hosszú Katinka a pihenésre, regenerációra fordítható idő miatt jónak tartja a koronavírus-járvány következtében egy évvel elhalasztott tokiói olimpiáig előtte álló időszakot. 2020.04.11 13:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A háromszoros olimpiai bajnok úszó az M4 Sportnak adott interjúban kifejtette, a sportteljesítménye, életstílusa mellett a jelenlegi helyzetben is próbál jó iránymutatást adni azoknak, akik a különböző közösségi oldalakon követik.



"Nagy felelősséggel jár, remélem van, aki ezt figyeli és jó irányba tudom befolyásolni" - fogalmazott.



Hosszú - aki a játékok idején 32 éves lesz - rámutatott: mindenki igyekszik a legtöbbet kihozni az olimpia halasztásából, és miután ő alapvetően a pozitív oldalát nézi mindennek, ez nem is esik nehezére.



"Nem feltétlenül rossz nekem ez az időszak, mivel tudok regenerálódni, pihenni, amire egyébként nagyon nehezen veszem magam rá" - mondta. Kitért rá, az elmúlt hetekben négy-öt olyan versenye lett volna, amelyeket a járvány miatt töröltek, utazott volna a világban, most viszont az előtte álló, versenyek nélküli hónapokat a lenyugvásnak szentelheti.



Az elmaradt viadalok miatt természetesen felborult az élete, ám mint felidézte, az első néhány, lazább hét után alkalmazkodott a helyzethez, így kezd megtelni a naptára.



Megemlítette, az olimpiarendezés miatt eleve nagy a nyomás a házigazda Japán versenyzőin, ez az időszak egy évvel meghosszabbodott.



Elárulta, számos úszó ismerősével tartja a kapcsolatot, sokan már három hete nem mehetnek sehova a karantén miatt.



A kilencszeres nagymedencés világbajnok Hosszú Rio de Janeiróban 200 és 400 méter vegyesen, valamint 100 méter háton győzött, míg 200 méter háton ezüstérmet szerzett. Januárban az európai szövetség szavazásán ő lett 2019 legjobb európai női úszója.