A kötöttfogású világranglista élén a Lőrincz-testvérek

A világbajnoki címvédő Lőrincz Tamás a kötöttfogásúak 77, míg öccse, Viktor a 87 kilogrammos világranglistáját vezeti a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) legfrissebb rangsorában.

Az UWW csütörtökön tette közzé honlapján a fogásnem hat olimpiai kategóriájának tízes listáit.



A háromszoros Európa-bajnok, Londonban olimpiai ezüstérmes Lőrincz Tamás a tavaly szeptemberi vb-n aratott sikere után került a rangsor élére, s továbbra is ott van, annak ellenére, hogy idén nem indult ranglista-versenyen, így a februári Eb-t is kihagyta. A BHSE klasszisa jelenleg két ponttal előzi meg az idei kontinensviadalon harmadik svéd Alex Bjurberg Kessidist, akit a vb-döntőben legyőzött.



A 33 éves birkózó az idei évben a tokiói olimpiára tervezte a csúcsformát, az Eb-t is ezért hagyta ki, így különösen fájó volt számára a játékok jövő nyárra halasztása.



Az MTI-nek a múlt heti döntés után nem sokkal elárulta, hogy rosszul érintette a hír, egy órára volt szüksége, hogy valamelyest megeméssze azt. Mint mondta, az idei játékok lett volna az utolsó nagy dobása, azt követően családjára, két kicsi gyermekére szeretett volna koncentrálni. Az első sokk után viszont előre néz, a szerettei pedig támogatják abban, hogy a jövő évre felkészüljön és harcba szálljon az olimpiai bajnoki címért.



Öccse, az idei Európa-bajnokságon és a tavalyi világbajnokságon is ezüstérmes Lőrincz Viktor éppen az Eb-második helyével előzte meg a rangsorban a vb-győztes Zsan Belenyukot a 87 kilósok között. A 29 éves, 2017-ben Eb-győztes birkózó 14 ponttal áll az ukrán sztár előtt.



A ranglistákon még egy magyar, az Európa-bajnoki második Lévai Zoltán szerepel. Ő a negyedik a Lőrincz Tamás vezette 77 kilósok között.