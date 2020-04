Labdarúgás

Bolgár-magyar - A jegyek érvényesek maradnak, de vissza is válthatóak

Azok a szurkolók, akik jegyre váltható utalványt vásároltak a magyar labdarúgó-válogatott bulgáriai Európa-bajnoki pótselejtezőjére, április 30-ig jelezhetik visszatérítési igényüket, vagy megtarthatják azt a későbbi időpontig. 2020.04.02 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar szövetség honlapjának szerdai tájékoztatása szerint "minden vissza nem váltott voucher érvényes marad a találkozóra".



"Amennyiben a mérkőzés elmarad, vagy zárt kapuk mögött rendezik meg, azon szurkolók utalványait is visszatérítjük, akik most ezt nem kérvényezték, illetve amennyiben valaki megtartja a vouchert, de az új meccsidőpont nem megfelelő számára, lehetőséget biztosítunk a későbbi visszatérítésre is" - olvasható az állásfoglalásban.



A Bulgária-Magyarország Eb-pótselejtezőt eredetileg múlt csütörtökön rendezték volna. A találkozó pótlásának időpontja egyelőre kérdéses, de az európai szövetség (UEFA) júniusi dátumot tervez. A szófiai meccs győztese hazai pályán fogadja az izlandi-román meccs győztesét az Eb-részvételért.



A kontinensviadalt, amelynek részben Budapest is házigazdája, a koronavírus-járvány miatt szintén elhalasztották jövő nyárra.