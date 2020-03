Járvány

Koronavírus - További halasztások és újratervezések a sportvilágban

A német első- és másodosztályú labdarúgó-bajnokság felfüggesztését április 30-ig meghosszabbították. Erről a liga virtuális közgyűlésén döntött a 36 profi klub.



A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) bejelentette, hogy elhalasztja a hegyikerékpáros világbajnokságot, amelyet június 25. és 28. között a németországi Albstadt városában rendeztek volna.



Az amerikai nyílt teniszbajnokság, azaz a US Open szervezői az egészségügy részére biztosítják a torna helyszínéül szolgáló Billie Jean King National Tennis Centert.



Az otthon ülő szurkolók részére azzal kedveskedik az észak-amerikai kosárlabda- (NBA), illetve amerikaifutball-liga (NFL), hogy ingyenessé tette videós alkalmazását (game pass), melyen keresztül az érdeklődők a korábbi mérkőzéseken kívül más tartalmakat is nézhetnek.



A Nemzetközi Tekvondó Szövetség bejelentette, hogy a tervek szerint még idén megrendeznék azokat az olimpiai kvalifikációs versenyeket, amelyeket tavaszról kellett elhalasztani.



A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) jelezte, a tokiói olimpia egy évvel történő halasztása ellenére 2021 augusztusában rendezik meg a csengtui nyári Universiadét, és csupán két versenynapot kell csúsztatni. Így az egyetemisták és főiskolások világjátéka nem augusztus 16-án, hanem 18-án kezdődik, és nem 27-én, hanem 29-én ér véget. A FISU és a szervezők bíznak benne, hogy az olimpikonok közül így is sokan indulnak majd az Universiadén, amelyre több mint 150 országból tízezer sportolót várnak.