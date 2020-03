Járvány

Koronavírus - Újabb sporteseményeket halasztanak el

Csütörtökön a súlyemelők áprilisra tervezett kontinentális csúcsversenyei közül utolsóként a pán-amerikai bajnokságot is elhalasztották. Az eseményt a Dominikai Köztársaság fővárosában, Santo Domingóban rendezték volna meg április 14. és 24. között. Az új időpontról később határoznak.



A japán élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő klubok megállapodtak abban, hogy a mostani szezon végén az utolsó két helyezett nem esik ki. A döntést azért hozták meg, mert a japán bajnokságban csak egy fordulót tudtak lejátszani, mielőtt február 23-án félbeszakították volna azt a járvány miatt. A liga azt is bejelentette, hogy ha a bajnokság 75 százalékát sikerül lejátszani, akkor a második és harmadik vonal első két helyezettje egy osztállyal feljebb jut, ennek értelmében a 2021-es szezonban 20 csapatos lesz a most 18 együttest felvonultató élvonal, amelynek így négy kiesője lesz a következő idény végén.



A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő tíz istálló közül kilenc annak az álláspontjának adott hangot, hogy az eredetileg 2021-re tervezett szabálymódosítások bevezetését egy évvel el kellene halasztani. Egyedül a Ferrari volt az, amely még gondolkodási időt kért ebben a kérdésben. A kilenc csapat azt szeretné elérni, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályok megmaradjanak jövőre is, a jelentős költségekkel és hosszú tervezési, valamint fejlesztési idővel járó módosítások pedig csak 2022-től lépjenek életbe.



Az orosz bázisú jégkorong-bajnokság (KHL) rájátszásában állva maradt AK Barsz Kazany azzal fordult a liga vezetéséhez, hogy az április 10-ig elrendelt szünet helyett törölje a szezon hátralévő részét, és ne hirdessen győztest. A klub szerint a játékosok és stábtagok szeretnének mielőbb hazautazni családjaikhoz, és nincs morális alap ennek megakadályozására. A finn Jokerit Helsinki és a kazah Barisz Nur-Szultan visszalépése miatt a KHL negyeddöntőiben jelenleg hat, kizárólag orosz csapat maradt versenyben: az AK Barsz Kazany mellett az SZKA Szentpétervár, a Szibir, a Szalavat Ufa, a CSZKA Moszkva és a Dinamo Moszkva.