Visszatért az evezős Pétervári-Molnár Bendegúz önbizalma

Pétervári-Molnár Bendegúznak az elmúlt évek gyengébb szereplése után mostanra visszatért az önbizalma, ennek is köszönhető szerinte, hogy hétvégén megnyerte az evezősök válogatóját, és ezzel kivívta az indulás jogát egypárban az európai olimpiai pótkvalifikációs versenyen.

A 26 éves versenyző kedden az M4 Sport Sporthíradójában beszélt arról, hogy korábban nagyon sokat dolgoztak a technikáján, sokat változtattak rajta, ami bizonytalanná tette, viszont szép lassan beérett a sok munka és "kiforrott a technika".



"Úgy látszik, mostanra minden összeállt" - mondta Pétervári-Molnár, aki azt is elárulta, hogy tavalyi vashiánya már a múlté. A problémán étrendváltoztatással sikerült úrra lenni, aminek eredményeként már jól érzi magát.



A négy éve a riói olimpián egypárban 14. evezősnek nem lesz könnyű dolga az április végére kiírt európai kvalifikációs viadalon, mivel azon számonként három kvótát osztanak. Az olaszországi Varesébe tervezett verseny után ugyanakkor még van egy lehetőség, mivel májusban világkvalifikációs regattát tartanak, amin minden számban kettő indulási jog talál gazdára.



Pető Tibor, a Magyar Evezős Szövetség elnöke elégedett volt a Szegeden rendezett válogatón látottakkal. Mint mondta, Pétervári-Molnár jó versenyzéssel vívta ki az áprilisi indulás jogát, és olyan formát mutatott, amit korábban is vártak volna tőle. Az elnök hozzátette: a versenyző már négy éve is bizonyította, képes kvótát szerezni és a szövetségnek az a fontos, hogy ez most is sikerüljön, illetve más számban is összejöjjön a kvalifikáció.



A női egypár válogatóját Bertus Kitti nyerte óriási fölénnyel, Pető Tibor pedig bízik abban, hogy neki is lesz esélye a kvóta megkaparintására.



Az európai kvalifikációs verseny helyszíne a koronavírus miatt kialakult olaszországi helyzet okán jelenleg bizonytalan. A versenyről vasárnapig dönt a Nemzetközi Evezős Szövetség.