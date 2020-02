Gyász

Elhunyt Györgyi János

„Kérdezd meg Janót, ő biztosan tudja!” – ha valaki elakadt valamiben, ha nem emlékezett, hogyan, hol és mi történt pontosan korábban, Györgyi János, vagy ahogyan mindenki hívta a korcsolyacsaládon belül, Györgyi Janó volt a megoldás - írta róla Kovács Erika.



"Nem volt olyan adat, tény, amelyet ne vágott volna egyből, vagy amelynek kapcsán ne tudta volna, hol is kell keresni.



Az atlétikából érkezett a gyorskorcsolyázók világába, és a szerelem azonnal lángra gyúlt, no meg kölcsönös volt – barátai, pályatársai és tanítványai elmondása szerint az a fajta ember volt, aki mindenkivel megtalálta a hangot.



És az is ő volt, aki sokakat átterelt szeretett sportágába: bajnokok sokaságát köszönhetjük fantasztikus szemének, hozzáértésének, alázatának.



Mert alázatos is volt: előbb a nagypályás, majd a rövidpályás gyorskorcsolyába ásta bele magát, s tette ezt olyan mélységig, hogy egy jó barát szerint, ha Hollandiában, a két sportág nagyhatalmának számító országban születik, a világhírnévig vitte volna.



Túlzás nélkül állíthatjuk: tulajdonképpen addig vitte, hiszen a magyar gyorskorcsolyázók nemzetközi szinten is elismert szakembere volt Györgyi Janó.



Szenvedéllyel, tűzzel élt, a két sportág megszállottjaként dolgozott – nem véletlenül érzi mindenki a korcsolyacsaládból: nagyon jó, a korcsolyasportokba szerelmes embert veszítettünk el."