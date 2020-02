Csúcstámadás

Újabb nyolcezres hegy meghódítására indul Klein Dávid és Suhajda Szilárd

Újabb nyolcezres hegy meghódításra indul április elején az Eseményhorizont elnevezésű mászócsapat két alpinistája, Klein Dávid és Suhajda Szilárd, akik ezúttal a Makalu 8463 méteres csúcsát tervezik megmászni oxigénpalack és teherhordók segítsége nélkül.



A Himalájában hegységben található Makalu a Föld ötödik legmagasabb hegycsúcsa - hangsúlyozta Klein Dávid hegymászó a szerdai, budapesti sajtótájékoztatón.



Mint mondta, a Himalája három legmagasabb hegycsúcsa közül az Annapurna (8091 méter) számít a legveszélyesebbnek, míg a technikailag legnehezebb kihívás a K2-nek (8611 méter) a megmászása. Az Annapurna csúcsát Klein Dávid érte el első magyarként 2016-ban, míg a K2-re tavaly Suhajda Szilárd jutott fel. A legmagasabb, 8848 méteren fekvő Mount Everestet azonban eddig még nem mászta meg magyar állampolgárságú hegymászó oxigénpalack használata nélkül - hívta fel a figyelmet Klein Dávid, kiemelve: végső céljuk, hogy 2021-ben oxigénpalack nélkül hódítsák meg az Everest csúcsát, előtte azonban a 8463 méteres Makalura készülnek, amely számos kihívást tartogat számukra.



Klein Dávid elmondta: az idei expedíciójukban részt vesz Ács Zoltán hegymászó is, aki az alaptáborból figyeli a két hegymászó mozgását és segíti őket a mászás közben. Ács Zoltán tapasztalt hegymászó, aki a ma élő magyar alpinisták közül egyedüliként volt hasonló magasságban pótlólagos oxigén nélkül - tette hozzá.



Hangsúlyozta, hogy tudják mire készülnek, ezért a mostani felkészülés során az edzéstervet, stratégiát és a mentális felkészülést is "darabjaira szedik", elemzik, hogy az eddigi legjobb eredményeikhez hozzá tudják rakni azt a hiányzó 239, illetve 150 métert. "Olyan expedíciót kell megvalósítanunk, olyan stratégiát kell követnünk a felkészülés során és a hegyen is, ami maximalizálja a siker, és minimalizálja a tragédia esélyét" - magyarázta Klein.



Mount Everesttől 19 kilométerre található Makalu hírhedt meredek lejtőiről, valamint éles gerinceiről, ráadásul a csúcs előtti utolsó szakasz is technikás mászást igényel - mondta Suhajda Szilárd hegymászó.

Az expedíció alaptábora 5600 méteres magasságban helyezkedik majd el. Az alaptábor elérése után kezdetét veszi a magashegyi akklimatizáció és a táborlánc kiépítése: az egyes akklimatizációs körök során a hegymászók az alaptábor felett kisebb táborokat építenek majd ki. A táborokban élelmet, sátrat hagynak hátra és a táborlánc kiépítése során szervezetüket is hozzászoktatják a ritkább légkörhöz. Terveik szerint három-négy akklimatizációs kört hajtanak végre. A csúcsmászás napján a legfelső táborból indulnak, és ide, vagy egy alsóbb táborba térnek vissza. A csúcsmászás május végén, június elején várható - tette hozzá.



Klein Dávid és Suhajda Szilárd 2013 óta másznak együtt, az Eseményhorizont csapat tagjaként pedig 2016-ban indultak először együtt nyolcezres hegy meghódítására.



Az Eseményhorizont csapatot Klein Dávid hívta életre 2002-ben, Suhajda Szilárd 2016 óta tagja. Céljuk a hazai hegymászás és a oxigénpalack nélküli mászás ügyének szolgálata, himalájai expedíciók szervezése, valamint az egészséges életmód és a mozgás fontosságának közvetítése.