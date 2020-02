Sport

Pelé nem tud önállóan járni, depressziós lett

Edinho egy Brazíliában hétfőn megjelent interjúban elmondta, apját olyannyira zavarja, hogy nem tud önállóan járni, hogy emiatt nem igazán hagyja el a házát.



"Nagyon törékeny, és problémája van a mozgással, ami egyfajta depressziót váltott ki. Képzeljék el, ő a király, és mindig is ilyen impozáns alak volt, ma pedig nem tud járni rendesen" - mondta a TV Globónak a legendás futballista fia, aki elárulta, csípőproblémák nehezítik apja járását.



A 79 éves Pelé 2012-ben esett át sikeres csípőműtéten, de az elmúlt években újra problémái voltak, többször kerekesszékben tudott csak megjelenni, így például a 2018-as, oroszországi világbajnokság sorsolásán, illetve többször kórházba került vese- és prosztata-problémákkal is.



A futballtörténelem egyetlen háromszoros világbajnoka 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben ért a csúcsra a brazil válogatottal, azaz nyáron lesz ötven éve, hogy harmadszor is aranyérmes lett. Pályafutása jelentős részét a Santosban töltötte, utolsó éveiben játszott a New York Cosmos színeiben.