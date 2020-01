Gyász

Megtörte a csendet Kobe Bryant özvegye

Az Instagramon, igen hosszú posztban jelentkezett Vanessa, a tragikus helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryant özvegye. Megköszönte a hatalmas támogatást és a sok imát, amit a tragédia óta ő és lányai kaptak.



Háláját fejezte ki annak a több millió embernek, akik támogatásukról és szeretetükről biztosították őket ebben a borzalmas időszakban. "Köszönjük, hogy imádkoztok értünk. Nagyon is szükségünk van rájuk. Teljesen összetört minket szerető férjem és a gyerekeink csodálatos apja, Kobe, illetve szerető, figyelmes és csodálatos lányom, Gianna elvesztése, aki hihetetlen testvére volt Nataliának, Biankának és Caprinak" - írta.



Vanessa Bryant mély részvétéről biztosította a tragédia többi áldozatának családját is, akiknek osztozik a fájdalmában. Egyetlen vigasza, hogy tudja, Kobe és Gigi is érezte, mennyien szeretik.



Mint írta, nem tudja, mit hoz nekik az élet a továbbiakban, de egyelőre el sem tudja elképzelni az életet elvesztett férje és lánya nélkül. Egyelőre minden egyes nap megpróbálják átvészelni a napot Kobe és Gigi emlékéért. Semmit sem szeretne jobban, mint megölelni, megcsókolni őket, és hogy újra ott legyenek velük.



Vanessa Bryant köszönetet mondott azért is, hogy olyan sokan osztották meg kedves emlékeiket férjéről. A Bryant család Kobe Bryant alapítványán belül létrehozott egy alapot, amivel a helikopterszerencsétlenség áldozatainak családjait segítik majd. Mindenkit arra kért, támogatásukkal fejezzék ki tiszteletüket irántuk.





Kobe és Vanessa Bryant hosszú és boldog kapcsolatban élt. 1999-ben találkoztak, a későbbi NBA-legenda akkor 21 éves volt, Vanessa még középiskolás - egy évvel később, Vanessa 18. születésnapja után jegyezték el egymást, majd 2001 áprilisában házasodtak össze. Négy lányuk született, Natalia, Gianna, Bianka és Capri, a 13 éves Gianna szintén a baleset áldozata lett.