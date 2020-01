Franciaország

Szexuális erőszakkal vádolják edzőiket volt francia műkorcsolyázónők

Hélene Godard, Anne Bruneteaux és Béatrice Dumur a L'Express című hetilapban szerdán közölt riportban Gilles Beyert, Jean-Roland Racle-t és Michel Lotz-t gyanúsították meg, de egyikük sem tett feljelentést. A párosban 2000-ben világbajnoki bronzérmes Sarah Abitbol pedig egy könyvben írta meg, hogyan erőszakolta meg 15 éves korában és utána két évig rendszeresen 1990 és 1992 között az edzője, Gilles Beyer.



"Szörnyű dolgokat kezdett csinálni, egészen a szexuális visszaélésekig, és 15 éves koromban megerőszakolt. Életemben ekkor ért hozzám először férfi" - mondta el a volt sportoló a L,Obs internetes portálon közzétett videóban az Un si long silence (Oly hosszú hallgatás) című kötete megjelenése alkalmából.



Az 1978-ban országos bajnokságot nyert Gilles Beyert vádolta meg Hélene Godard is azt állítva, hogy 13 és 14 éves kora között erőszakolta meg rendszeresen. A volt korcsolyázónő Jean-Roland Racle-ot is szexuális visszaélésekkel gyanúsította meg. Anne Bruneteaux és Béatrice Dumur egy másik edzőről, Michel Lotz-ról állítja, hogy az 1980-as években, amikor 13 évesek voltak, szexuális visszaéléseket követett el sérelmükre.



Valamennyi edző tagadja a vádakat és nem kívánt a sajtómegkeresésekre reagálni.



Nem ezek az első vádak szexuális visszaélésekről a francia sportéletben.



A múlt év végén a We report elnevezésű független újságírócsoport "súlyos működési zavarokról" írt a sportszövetségekben, klubokban, önkormányzatoknál és állami szinten is, azt állítva, hogy 28 különböző sportágban 77 ügyben legalább 276, többségében 15 évnél fiatalabb sértettről tudnak.



A szerdán nyilvánosságra hozott esetekre reagáltak a kormány tagjai.



Marlene Schiappa, a nők és férfiak közötti egyenlőségért felelős államtitkár üdvözölte, hogy megszólaltak a volt korcsolyázónők és "feltételen támogatásáról" biztosította őket. Roxana Maracineanu sportügyi miniszter pedig "elengedhetetlen és üdvözítő" kezdeményezésnek nevezte a leleplezéseket, jelezve, hogy február 20-ára nemzeti tanácskozást hív össze a szexuális erőszak megelőzéséről a sportvilágban.



Sarah Abitbol egyébként megerősítette, hogy miután visszavonult a versenyzéstől, elmondta az akkori sportminiszternek, Jean-Francois Lamournak, hogy mit tett vele Gilles Beyer.



"Igen, egy teljes dossziénk van róla, de szemet hunyunk" - idézte a volt sportoló az egykori kormánytagot, aki a L'Obs internetes portálnak azt mondta, hogy nem emlékszik erre a beszélgetésre. "Megértettem, hogy szervezett hallgatással állok szemben. Valójában mindenki azt mondta nekem: vedd be a bogyóidat és fogd be! Én pedig engedelmeskedtem: bevettem a bogyóimat és hallgattam" - mondta a volt műkorcsolyázó.

A L'Équipe című sportlap szerint Gilles Beyer ellen, aki a francia válogatott igazgatója és edzője, majd a Francois Volant párizsi klub menedzsere volt, a Párizshoz közeli Creteil ügyészsége a 2000-es évek elején eljárást indított, és a sportminisztériumban is vizsgálták az ügyét. Ez utóbbi vizsgálat nyomán 2001. március 31-én megfosztották sporttechnikai tanácsadói tisztségétől, de a párizsi klubban folytathatta pályafutását és a Jégsportok Francia Szövetsége végrehajtó bizottságának is tagja maradt.