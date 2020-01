Gyász

Kobe-tragédia: összezuhant a kosárlabdavilág - videók

Helikopter-balesetben életét vesztette vasárnap Kobe Bryant kétszeres olimpiai bajnok, visszavonult amerikai profi kosárlabdázó, a sportág legendás alakja - jelentette először az amerikai TMZ hírportál, majd műsorát megszakítva valamennyi amerikai tévéállomás.



A The New York Times című amerikai lap értesülései szerint a helikopteren volt Bryant 13 éves lánya, Gianna, az ő egyik csapattársa és egy szülő.



A baleset a Los Angeles belvárosától mintegy 45 kilométernyire északnyugatra fekvő kaliforniai Calabasas felett történt. Okát és körülményeit az amerikai szövetségi légügyi hatóság (FAA) vizsgálja. Az FAA egyelőre csak annyit közölt, hogy a lezuhant helikopter Sikorsky S76-os típusú volt. A Los Angeles Times című amerikai lap riportere, Richard Winton arra emlékeztetett, hogy a tragédia idején a környező hegyeket köd borította.



A philadelphiai születésű legendás NBA-játékos 41 éves volt, négy gyermek édesapja. Az aktív sporttól 2016-ban vonult vissza, 1996-tól húsz esztendőn keresztül a Los Angeles Lakers kosarasa volt, a csapattal ötször (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) nyerte meg az észak-amerikai profi kosárlabdaligát (NBA). Kétszer (2009, 2010) a döntő legjobb játékosának is megválasztották, 2008-ban ő lett a bajnokság legjobbja, míg 18 alkalommal vett részt az All Star-gálán. Az amerikai válogatottal 2008-ban Pekingben, 2012-ben Londonban bizonyult a legjobbnak az olimpiai játékokon. Az NBA vezetője, Adam Silver, még 2015-ben az amerikai kosárlabdázás történetének egyik legnagyszerűbb játékosaként méltatta őt.



Az Egyesült Államokat megrázta a tragédia, sportolók, közéleti személyiségek nyilatkoztak meg.

Az összes NBA játékos számára Kobe Bryant bálvány volt. Legendás kosárlabda játékos, inspiráló, mentor. Legyen szó csapattársakról, barátokról vagy egyszerűen gyermekkoruk hőséről, mindannyian érzelmileg kiborultak a volt Lakers csillag halála miatt. Nehéz szívvel játszottak vasárnap este, mindenekelőtt azért, hogy tisztelegjenek a Fekete Mamba előtt.

Remarkable moment to start the Raptors-Spurs game. pic.twitter.com/thmt9ZU1Ra — Timothy Burke (@bubbaprog) January 26, 2020

Trae Young közvetlen a játék előtt édesanyja karjaiban sírt.

A Madison Square Gardenben bejelentették, hogy a Kobe Bryanthez közeli Kyrie Irving nem fog játszani.

A moment of silence for the NBA and global icon, Kobe Bryant. pic.twitter.com/wTLAv7Hq2R — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 26, 2020

Tyson Chandler nem tudta visszatartani könnyeit.

Tyson Chandler clearly heartbroken. Not sure how these players are able to focus on the game. #Rockets pic.twitter.com/QlO0ByjsEI — Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) January 26, 2020

A Dallas Mavericks vasárnap bejelentette, hogy a csapat egyetlen játékosa nem viseli majd a 24-es számot. "Az ő öröksége meghaladja a kosárlabdát, és úgy döntöttünk, hogy a 24-es számot soha többé nem hordja a Dallas Maverick." Ahogy a 8-ast is, a Los Angeles Lakers szintén visszavonta a 24-es mezt.

A moment of silence for Kobe Bryant before tipoff of the Nuggets and Rockets game in Denver. (Courtesy: @NBATV) pic.twitter.com/OPp746Kx91 — Jonathan Deutsch (@JonathanD_TV) January 26, 2020

A Twitteren fejezte ki együttérzését és Bryant iránti tiszteletét mások mellett Adam Silver, Magic Johnson - a Lakers korábbi játékosai - a Kosárlabda-játékosok Országos Szövetsége, Jesse Jackson tiszteletes, polgárjogi harcos, továbbá az Országos Jégkorong Liga.



Vasárnap este a Los Angeles-i Staples csarnoknál gyülekeztek Kobe Bryant rajongói, közülük sokan koszorúkat vittek a csarnokhoz.

Donald Trump amerikai elnök két bejegyzést is szentelt a Twitteren a balesetnek. Első bejegyzésében "szörnyűséges hírnek" minősítette a tragédiát, majd később azt írta: "jóllehet, minden idők tényleg egyik legnagyobb kosarasa volt, de épp csak élni kezdett".



Barack Obama, az Egyesült Államok korábbi elnöke a kosárlabdázás "legendájának" nevezte, Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója pedig közleményben hangsúlyozta, hogy Bryant "történelmet csinált", és "kikövezte az utat a játékosok új nemzedéke előtt".