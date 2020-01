Kobe-tragédia: így búcsúznak a rajongók a Staples center előtt

Az ötszörös bajnok NBA-legenda, Kobe Bryant is azon a helikopteren utazott, ami 2020. január 26-án, vasárnap reggel lezuhant Kaliforniában, Los Angeles közelében. A tragédiát senki nem élte túl. Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogy Bryant kikkel utazott a helikopteren, a legfrissebb hírek szerint felesége, Vanessa nem volt vele, ám négy lánya közül a 13 éves Gianna Maria szintén életét vesztette a tragédiában.



Már az oltás közben mentőhelikopterről leengedtek több mentőorvost a helyszínre, de már senkit nem tudtak megmenteni, a kiérkezésükkor minden utas és a pilóta is halott volt.



A TMZ szerint éppen Bryant kosárlabda-akadémiájára, a Mamba Academyre tartottak edzeni. Az NBA-bennfentes Adrian Wojnarowski információi alapján a helikopteren az akadémia még egy játékosa, illetve a vele tartó szülő, valamint egy egyetemi baseballcsapat edzője utazott még, a többi áldozat kiléte egyelőre nem ismert.



Bryant halálhíre a teljes sportvilág sokkosan reagált, a Staples center előtt a rajongók így búcsúznak:

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE