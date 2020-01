Helikopter-balesetben meghalt az NBA-legenda Kobe Bryant

41 éves korában, helikopter-balesetben életét vesztette az ötszörös NBA-bajnok, 18-szoros All-Star Kobe Bryant. A sportoló január 26-án, vasárnap reggel egy hegynek ütközött helikopterével. Vele utazott 13 éves lánya, Gianna Maria is, akivel épp edzésre tartottak. A tragédiában összesen kilencen vesztették életüket, a többi áldozat személyazonossága egyelőre nem ismert.



A helikopter nagyjából délelőtt 10 órakor, a rossz látási viszonyok miatt ütközött a Los Angeles melletti calabasasi hegyoldalnak. Az ESPN helyszínen tartózkodó tudósítója, Ramona Shelburne szemtanúk elmondása alapján úgy értesült, hogy a földbe csapódás előtt a helikopternek szokatlan hangja volt, ami műszaki hibára utalhat.



Bryant szombat éjjel még az NBA örökös pontlistájának harmadik helyén őt megelőző, már szintén a Los Angeles Lakersben játszó LeBron Jamesnek gratulált.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE