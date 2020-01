Sport

Női kézilabda Eb - Nem igényel infrastrukturális beruházást a 2024-es torna

Nem igényel infrastrukturális beruházást Magyarországon a 2024-es magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokság - jelentette ki Kocsis Máté, a magyar szövetség (MKSZ) elnöke szombaton Stockholmban.



Kocsis az MTI-nek elmondta, a határidőket tekintve nem állnak rosszul a két év múlva sorra kerülő magyar-szlovák közös rendezésű férfi Európa-bajnokság előkészületei.



"Várhatóan a multifunkciós nagy csarnok is elkészül határidőre Budapesten, ez azt is jelenti, hogy a 2024-es női Eb megrendezése semmilyen további infrastrukturális beruházást nem igényel" - szögezte le.



Hozzátette, a csarnokok akkor érnek valamit, ha folyamatosan sportélet van bennük, hiszen a létesítményeket nem az enyészetnek hozza létre a kormány, hanem azért, hogy minél több, minél nagyszerűbb sportélményt adjanak a szurkolóknak.



"Magyarország már sokszor bizonyította, hogy kiváló sportesemény-rendező. Megvan hozzá minden tapasztalatunk, tudásunk, és meglesz most már az infrastrukturális feltételrendszer is" - mondta az MKSZ elnöke.



Kocsis Máté közölte, a hazai rendezésű világversenyeken plusz egy játékost jelent, amit a magyar szurkolók a biztatásukkal tudnak adni a csapatnak, a sportolók életében pedig olyan kivételes alkalom ez, amivel élniük kell.



Magyarország a közelmúltban női junior világ- és Európa-bajnokságot is rendezett, jövőre férfi junior vb-nek ad otthont, a női Bajnokok Ligája négyes döntőjének pedig legalább további öt esztendeig lesz házigazdája. Az MKSZ tavaly ősszel jelezte szándékát a 2025-ös és a 2027-es férfi, valamint a 2027-es női felnőtt világbajnokság megrendezésére.



Kocsis Máté a férfiak Európa-bajnoki szereplése - kilencedik helyezése - kapcsán úgy fogalmazott: minden magyar büszke lehet arra, hogy van egy megfiatalított felnőtt férfi válogatott, amelynek jó néhány tagja most lépett először pályára világeseményen. Ehhez képest az olimpiai bajnok nem tudta legyőzni az együttest, az oroszokat pedig még soha nem verték meg világversenyen a magyarok - ideértve a Szovjetuniót is -, de most ez is sikerült.



"A végére elfogyott vagy a fizikai, vagy a mentális erő, de ez javítható. Mindenki bízhat benne, hogy ez a kiváló csapat összeérhet 2022-re, a hazai rendezésű Európa-bajnokságra. Szép jövő előtt áll a sportág, élni kell ezzel a lehetőséggel a szövetségnek és a sportolóknak is" - nyilatkozta az elnök.



Kocsis felidézte, az elmúlt évek egyik nagy feladata volt számukra, hogy visszaállítsák és felerősítsék a sportdiplomáciai kapcsolataikat, és használják is ezeket. Értékelése szerint ebben igazán jól teljesített az MKSZ, hiszen az európai szövetség végrehajtó bizottságában visszaszerezték azt a helyüket, ami korábban megvolt, de azután elveszítettek.

"Benne vagyunk az európai kézilabda fősodrában, a döntéshozatali folyamatokban. Igyekszünk ezt a nemzetközi szervezet esetében is tovább erősíteni. Ennek az egyik feltétele és hozadéka is egyben, hogy világeseményeket szervezünk" - magyarázta.