Siker

Férfi kézilabda Eb - Izland legyőzésével középdöntős a magyar válogatott

A csoportkört két győzelemmel és egy döntetlennel elsőként záró magyar együttes a maximális két pontot viszi magával a középdöntő II. csoportjába, melynek mérkőzéseit péntektől szintén Malmőben rendezik.



Az olimpiai és világbajnok Dánia kiesett.



A magyarok ezzel életben tartották reményüket az olimpiai kvóta megszerzésére.



Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, E csoport:

Magyarország-Izland 24-18 (9-12)

Malmö, v.: Marin, Garcia (spanyolok)

lövések/gólok: 40/24, illetve 43/18

gólok hétméteresből: 3/1, illetve 4/0

kiállítások: 8, illetve 8 perc



Magyarország: Mikler - Hornyák 1, Máthé, Sipos, Bánhidi 8, Ligetvári 1, Győri 3, cserék: Szita 4, Bóka 4, Balogh Zs. 2, Rosta, Nagy B. 1, szövetségi kapitány: Gulyás István



A továbbjutásukat már korábban biztosító izlandiak a hatodik perc végén szerezték első góljukat, a magyarok ekkor már 3-0-ra vezettek a jó védekezésnek és Mikler Roland bravúros védéseinek köszönhetően. A remek kezdést nem követte hasonlóan jó folytatás, a támadásban elkövetett hibák miatt tíz percig nem sikerült újabb gólt lőni, ezt kihasználva az ellenfél Aron Palmarsson vezérletével 6-0-s sorozattal fordított.



Az északi szigetország csapata lendületben maradt, és hatékony védekezésének, illetve gyors akcióinak köszönhetően a szünetben is három találattal vezetett, de két kihagyott magyar büntető után volt már öt is a különbség.



A második felvonás elején összeszedték minden erejüket a magyarok, és Bánhidi Bence góljaival egyenlítettek, majd az 53. percben Szita Zoltán találataival már 21-17 volt az állás. A folytatásban is elképesztően összeszedetten, higgadtan kézilabdázott a magyar csapat, amely egy 8-1-es sorozattal zárta a meccset, és minden várakozást felülmúlva a középdöntőbe jutott.



Az izlandiak legeredményesebb játékosa Gudjon Valur Sigurdsson volt négy góllal. A mezőny legjobbjának Mikler Rolandot választották, aki 32 lövésből 14-et védett.



A két csapat 42. alkalommal találkozott egymással: 15 izlandi siker és három döntetlen után ez volt a 24. magyar győzelem. A csapat a középdöntőben pénteken a világbajnoki ezüstérmes Norvégiával, vasárnap Szlovéniával, kedden a legutóbbi kontinenstornán ezüstérmes Svédországgal, szerdán pedig Portugáliával találkozik. Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.



Később: Dánia-Oroszország 20.30